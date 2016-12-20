حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون نقش آفرینی سازمان تبلیغات اسلامی در رفع معضلات اجتماعی، ابراز داشت: در ایران پیش از انقلاب اسلامی پیمایشی صورت گرفت که با مطالعه نتایج آن می توان پیش بینی دقیقی از تحولات سیاسی اجتماعی را مشاهده کرد که در نهایت به انقلاب اسلامی منجر می شود، این مطالعات مجددا در دهه ۶۰ با همان درختواره قبل تکرار و در آن نقش سازمان هایی از جمله نهادهای فرهنگی در رفع معضلات اجتماعی بیان شده است.

وی افزود: در دهه ۷۰ اما شورای فرهنگ عمومی نتایج این پژوهش های میدانی را به میدان اجرا واگذار می کند که موج نخست مقابله با معضلات اجتماعی نام می گیرد همچنین این امر در موج سوم همزمان با سال های ۸۳ اجرایی می شود و در نهایت موج سوم تحولات اجتماعی این پژوهش های میدانی شنبه هفته آتی رونمایی خواهد شد که در آن نقش تمام سازمان های فرهنگی از جمله سازمان تبلیغات در رفع معضلات اجتماعی به وضوح عنوان شده است.

جریان آسیب های اجتماعی در کشور شناسایی شد

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین گفت: این موج ها و نظر سنجی ها پیرامون نگرش ها، باورها و ارزوها است که نوعی نگاه از صحنه اجتماعی را به ما ارائه می دهد که می توان آن‌را بعد نظری مقابله با آسیب های اجتماعی نام نهاد که در آن هر نهاد به مثابه یکی از بازوهای مقابله با معضلات اجتماعی نقش آفرینی خواهد کرد.

خاموشی افزود: اما نوع نگاهی دیگر نیز در این بین وجود دارد که باید اساس تصمیم گیری در رفع معضلات اجتماعی، بر اساس بانک داده های ثبتی شکل گیرد، در این مورد نیز باید گفت از حدود سال های نیمه دهه ۸۰ عرصه عملی مقابله با معضلات اجتماعی شکل گرفت تا به بهانه فهم صحنه و میدان فرهنگی جامعه بتوانیم فضای کالبدی جامعه، تعداد مساجد، کانون های فرهنگی، مراکز جمعیتی، سینماها، کتابخانه و ... را در کشور شمارش کرده و یک نقشه از فضای فرهنگی کشور برایمان حاصل شود.

وی ادامه داد: به تبع این پژوهش های میدانی، مطالعه بر اساس داده های اجتماعی نیز پیگیری شد که یک دهه از این تحقیقات می گذرد و درباره آن باید گفت این پژوهش ها با همکاری وزارت کشور انجام می شود، همچنین داده های آن توسط این وزارتخانه به روز شده و مطالعات دقیق تری بر روی هر معضل اجتماعی انجام شده است، در نهایت جریان آسیب های اجتماعی در کشور شناسایی شده و ما امروز می دانیم که وضعیت مسائل اجتماعی ما چگونه است و کدام آسیب ها در درجه اول برخورد قرار دارد.

قوای سه گانه مکلف به اجرای نتایج تحقیقات حوزه معضلات اجتماعی

عضو شورای فرهنگ عمومی کشور همچنین گفت: خوشبختانه رهبر معظم انقلاب اسلامی با حساسیت و بصیرت ویژه خود روسای قوای سه گانه را نیز مکلف به اجرای نتایج تحقیقات صورت گرفته در حوزه معضلات اجتماعی کرده اند تا بتوانیم با آسیب های اجتماعی برخوردهای اساسی داشته باشیم.

خاموشی، مهاجرت، طلاق و اعتیاد در کنار بیکاری و حاشیه نشینی را مهمترین آسیب های اجتماعی دانست و ابراز داشت: پس از اینکه مطالعات بر روی اولویت بندی های معضلات اجتماعی شکل گرفت، نخستین گام تقسیم کار ملی تمام نهادها با محوریت وزارت کشور انجام شد که طی آن سازمان تبلیغات اسلامی در کارگروه های ویژه اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و مردمی به تناسب شرح وظایف حضور دارد.

وی افزود: اقدامات عملی در این حوزه اما پس از ابلاغ وزارت کشور به استانداری ها و سپس به ادارات کل تبلیغات اسلامی استان ها، نقش آفرینی سازمان تبلیغات اسلامی به مثابه یکی از اجزای کارگروه رفع معضلات اجتماعی به طور خاص تعریف شده و تمام ظرفیت شبکه تبلیغی برای مثال یک هزار و ۴۰۰مبلغ ساماندهی شده که در استان سمنان تحت عنوان سامانه سجام کد تبلیغی دریافت کرده اند، برای رفع معضلات اجتماعی بسیج می شوند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی همچنین گفت: این سازمان به خصوص در ادارات کل استانی در راستای رفع معضلات اجتماعی علاوه بر نقش آفرینی مستقیم در کارگروه های تصمیم سازی، بکار گیری نهادهای مردمی مانند تشکل های مذهبی، کانون های فرهنگی، شبکه تبلیغ و ... را در دستور کار قرار می دهد و مقابله با معضلات اجتماعی به صورت لایه ای آغاز می شود که این امر خوشبختانه در سال های اخیر با نتایج خوبی همراه بوده و می تواند به مثابه نقش آفرینی سازمان تبلیغات اسلامی در رفع معضلات اجتماعی تبیین شود.