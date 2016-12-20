به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر سه‌شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اردبیل تصریح کرد: با هدف تحقق این موضوع از ابتدای سال رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و خروج از رکود آن در دستور کار قرار گرفته است.

خدابخش به پرداخت ۲۰۸ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی استان از ابتدای سال اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد این تسهیلات در جای خود هزینه شده و حتی واحدها مشکل فروش محصولات خود را ندارند.

وی به رفع مشکلات واحد تولیدی سبلان پارچه در اردبیل اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال این واحد تولیدی می‌تواند با رفع مشکلات فعلی خود تا دو هزار نفر نیرو جذب کند.

وی افزود: با رسیدگی به برخی مشکلات این واحد تولیدی سبلان پارچه توانسته تولیدات خود با بهبود بخشد و ۲۰۰ نفر نیز به نیروهای خود اضافه کرده است.

استاندار اردبیل متذکر شد: در واقع با رفع مشکلات فعلی که پیگیر آن هستیم این واحد تولیدی می‌تواند هزار تا دو هزار نیروی جدید به کار گیرد.

خدابخش همچنین با اشاره به مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: لازم است کمپ‌های ترک اعتیاد فعال در استان ضوابط جدید را اعمال کنند.

به گفته خدابخش ایجاد مراکز نگه‌داری مطابق ماده ۱۵ نیز در شمال و جنوب استان ضروری است و این موضوع از سوی نهادهای متولی می‌بایست پیگیری شود.

وی همچنین درخواست تست اعتیاد افراد بازداشت شده به جرم حمل یا خرید و فروش مواد مخدر را ضروری دانست و به تأمین اعتبار آن از محل ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اشاره کرد.