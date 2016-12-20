به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های عمومی کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور از دیروز دوشنبه در محل خانه کشتی شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی تهران در حال برگزاری است و امشب با معرفی نفرات برتر چهار وزن دوم به پایان می رسد.

اسامی نفرات راه یافته به دیدار فینال مسابقات چهار وزن دوم به شرح زیر است:

۶۱ کیلوگرم: مهران نصیری (مازندران) – پژمان جوربنیان (تهران)

۷۰ کیلوگرم: جمال عبادی (خوزستان) – سعید داداش پور (تهران)

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران) – محمدجواد ابراهیمی (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: امین طاهری (تهران) – مهران میرزایی (همدان)