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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۰۳

رقابت‌های عمومی کشتی کشور - تهران؛

فینالیست‌های چهار وزن دوم مشخص شدند

فینالیست‌های چهار وزن دوم مشخص شدند

نفرات راه یافته به دیدار فینال مسابقات چهار وزن دوم رقابت‌های عمومی کشتی آزاد کشور مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های عمومی کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور از دیروز دوشنبه در محل خانه کشتی شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی تهران در حال برگزاری است و امشب با معرفی نفرات برتر چهار وزن دوم به پایان می رسد.

اسامی نفرات راه یافته به دیدار فینال مسابقات چهار وزن دوم به شرح زیر است:

۶۱ کیلوگرم: مهران نصیری (مازندران) – پژمان جوربنیان (تهران)

۷۰ کیلوگرم: جمال عبادی (خوزستان) – سعید داداش پور (تهران)

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران) – محمدجواد ابراهیمی (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: امین طاهری (تهران)  – مهران میرزایی (همدان)

کد مطلب 3855478

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