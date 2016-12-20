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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۰۹

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل:

۸۰ درصد از مصرف‌کننده‌های حامل مواد مخدر اردبیل به زندان نمی‌روند

۸۰ درصد از مصرف‌کننده‌های حامل مواد مخدر اردبیل به زندان نمی‌روند

اردبیل – دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: در تدابیر جدید با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ۸۰ درصد از مصرف‌کننده‌های حامل مواد مخدر استان به زندان نمی‌روند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی عصر سه‌شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اردبیل تصریح کرد: فردی که به دلیل مصرف شخصی مواد مخدر در دست داشته باشد بر اساس استانداردهای تعریف شده اگر میزان مواد از حد خاصی تجاوز نکند به زندان نمی‌رود.

وی افزود: فردی که معتاد است و برای مصرف خود مواد مخدر تهیه کرده است در مواد مخدر صنعتی تا نیم گرم و در مواد مخدر سنتی تا پنج گرم وارد چرخه کیفری نشده و در مقابل به کمپ‌های ترک اعتیاد هدایت می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل متذکر شد: این طرح در راستای ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری مدتی است در استان اجرا شده و لازم است به شکل مناسب به دلیل اهدافی که در نظر دارد، نهادینه شود.

عتباتی با اشاره به تلاش نیروی انتظامی در مبارزه با مواد مخدر اضافه کرد: از سوی دیگر لازم است کمپ‌های ترک اعتیاد نیز برخوردار از ضوابط لازم باشند.

وی افزود: در راستای پیاده‌سازی ماده ۱۶ مبارزه با مواد مخدر مرکزی در شهر اردبیل جهت نگه‌داری و ترک اعتیاد معتادان فعال است اما لازم است مراکزی در شمال و جنوب استان نیز راه‌اندازی شود.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در عین حال به ضرورت تست اعتیاد افرادی که به جرم به همراه داشتن مواد مخدر دستگیر می‌شوند، تأکید کرد و گفت: در برخی مواقع نبود تست اعتیاد موجب می‌شود فردی که معتاد نیست به کمپ‌ها هدایت شود.

به گفته عتباتی مشابه این طرح برای تست الکل از سوی پزشکی قانونی انجام می‌شود و لازم است برای ساماندهی افراد دستگیر شده در خصوص اعتیاد نیز به اجرا درآید.

کد مطلب 3855486
محمد میرزایی ناطق

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