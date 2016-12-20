به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی عصر سهشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اردبیل تصریح کرد: فردی که به دلیل مصرف شخصی مواد مخدر در دست داشته باشد بر اساس استانداردهای تعریف شده اگر میزان مواد از حد خاصی تجاوز نکند به زندان نمیرود.
وی افزود: فردی که معتاد است و برای مصرف خود مواد مخدر تهیه کرده است در مواد مخدر صنعتی تا نیم گرم و در مواد مخدر سنتی تا پنج گرم وارد چرخه کیفری نشده و در مقابل به کمپهای ترک اعتیاد هدایت میشود.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل متذکر شد: این طرح در راستای ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری مدتی است در استان اجرا شده و لازم است به شکل مناسب به دلیل اهدافی که در نظر دارد، نهادینه شود.
عتباتی با اشاره به تلاش نیروی انتظامی در مبارزه با مواد مخدر اضافه کرد: از سوی دیگر لازم است کمپهای ترک اعتیاد نیز برخوردار از ضوابط لازم باشند.
وی افزود: در راستای پیادهسازی ماده ۱۶ مبارزه با مواد مخدر مرکزی در شهر اردبیل جهت نگهداری و ترک اعتیاد معتادان فعال است اما لازم است مراکزی در شمال و جنوب استان نیز راهاندازی شود.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در عین حال به ضرورت تست اعتیاد افرادی که به جرم به همراه داشتن مواد مخدر دستگیر میشوند، تأکید کرد و گفت: در برخی مواقع نبود تست اعتیاد موجب میشود فردی که معتاد نیست به کمپها هدایت شود.
به گفته عتباتی مشابه این طرح برای تست الکل از سوی پزشکی قانونی انجام میشود و لازم است برای ساماندهی افراد دستگیر شده در خصوص اعتیاد نیز به اجرا درآید.
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