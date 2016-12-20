لزوم توسعه فرهنگ کتابخوانی/همه در کاهش ساعت مطالعه مقصر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و هشتادمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان پاکدشت ظهر سه شنبه به ریاست حجت الاسلام حسن لزومی امام جمعه و با حضور مسئولان شهرستانی در سالن جلسات حوزه علمیه امام جعفرصادق(ع) برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام حسن لزومی امام جمعه شهرستان پاکدشت اظهار داشت: ساده گرفتن مبحث مطالعه از سوی مسئولان باعث رکود در این مهم شده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان افزود: چند سال قبل خبرنگاران روزنامه ها و صداوسیما بیشتر به مباحث علمی می پرداختند و این امر باعث می شد تا مردم تشنه خواندن شوند، اما اکنون بیشتر قلم خبرنگاران به دعواهای سیاسی گره خورده است.

لزومی گفت: باید واقعیت را مسئولان قبول کنند و از خود بپرسند که در شش ماهه گذشته چند هزار دانش آموز و دانشجو به کتابخانه مراجعه کردند.

وی افزود: برای حل این موضوع باید تعارفات را کنار بگذاریم و تقصیرها را گردن شخص خاص نیندازیم، زیرا در کاهش ساعت مطالعه همه به یک میزان مقصر هستیم.

امام جمعه شهرستان پاکدشت با تأکید بر تلاش برای افزایش ساعت مطالعه در پاکدشت ادامه داد: باید تلاش کرد تا جامعه احساس نیاز به مطالعه را پیدا کند و برای رسیدن به این مهم می توان از کتاب مهمی چون قرآن کریم درس گرفت.

وی ادامه داد: مردم مکه حاضر نبودند به سخنان پیامبر (ص) گوش دهند و این در حالی بود که سوره هایی که در مکه نازل شده است، کوتاه و کوبنده بوده که احساس نیاز برای مطالعه قرآن را برای اعراب به وجود آورد.

لزومی گفت: تا جامعه احساس نیاز به مطالعه را در خود مشاهده نکند، به کتابخانه قدم نخواهد گذاشت.