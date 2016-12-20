انتقاد حافظی از نحوه حضور نیروهای پلیس راهور در ایام بارندگی

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت اله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران ضمن تشکر از پلیس راهور برای اقداماتی که انجام می دهد، با طرح این سوال که آیا تهران پرجمعیت ترین و پرتراکم ترین شهر دنیاست، اظهار کرد: پاسخ به این سوال منفی است، اما جای تاسف دارد که در ساماندهی مسائل زیست محیطی این شهر از جمله ترافیک، مسئولان مرتبط عاجز مانده اند.

وی با بیان اینکه مراکز تحقیقات بین المللی که در این حوزه فعالیت دارند، موثرترین راهکار در کاهش ترافیک را راهبردهای کاهش در استفاده از خودروهای شخصی معرفی کرده اند، تصریح کرد: انتظار داریم کارگروه های مشترک پلیس راهور، شهرداری و سایر نهادهای مرتبط، به این موضوع توجه کنند. در همین راستا می توانیم به تمرکز زدایی از مجموعه های پرمراجعه شهر همچون مراکز تجاری، بازار، بورس کالا، مراکز آموزشی و اداری و سازمان های متعدد که در مرکز شهر و نقاط پرترافیک شهر قرار گرفته اند، نام برد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه باید زیرساخت هایی فراهم کرد که به جای مردم، اطلاعات و داده ها در سطح شهر جابجا شود، گفت: ایجاد زیرساخت های شهر هوشمند، الزام تمامی دستگاه ها و سازمان ها به اختصاص سرویس های سازمانی رایگان برای پرسنل با استفاده از خودروهای عمومی و استاندارد، توسعه حمل و نقل عمومی بجای توسعه اتوبان ها از جمله اقداماتی است که انتظار داریم مورد توجه قرار گیرد.

حافظی در ادامه گفت: متاسفانه شاهد بودیم در ایام بارندگی اخیر نیروهای پلیس راهور از سطح شهر محو شده اند، از فرمانده پلیس راهور انتظار داریم در زمان هایی که مشکلات ترافیکی مردم بیشتر است، حضور پررنگ تری در معابر اصلی داشته و پاسخگوی نیازهای مردم باشد.

وی با اشاره به ماده ۶ برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران، افزود: بر اساس این ماده، شهرداری موظف است نسبت به گسترش بهینه شبکه، ظرفیت، ناوگان، تسیهلات حمل و نقل عمومی و مدیریت یکپارچه حمل و نقل عمومی با رویکرد حداکثر کردن دسترسی شهروندان اقدام نماید و تا پایان برنامه، سهم حمل و نقل عمومی از مجموعه جابجایی های درون شهری از ۵۶.۱ درصد کنونی را به ۷۵ درصد برساند به نحوی که سهم حمل و نقل با سیستم اتوبوسرانی در جابجایی درون شهری از ۲۰ درصد کنونی به ۲۹.۳ درصد، قطار شهری از ۱۳.۸ درصد به ۲۵.۷ درصد و تاکسی و ون نیز از ۲۲.۳ درصد به ۲۰ درصد برسد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از شهرداری تهران خواست تا گزارشی درباره اقدامات انجام شده در توسعه حمل و نقل عمومی بر اساس برنامه ارائه دهد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از شهرداری تهران خواست تا گزارشی درباره اقدامات انجام شده در توسعه حمل و نقل عمومی بر اساس برنامه ارائه دهد زیرا بر اساس برنامه می بایست تا پایان سال جاری طول خطوط اتوبوس تندور به ۱۹۱ کیلومتر، مجموع واگن های تحت بهره برداری به ۱۹۵۸ دستگاه، سهم سیستم اتوبوسرانی از تمام جابجایی درون شهری به ۲۵.۴ درصد، تعداد ایستگاه های قطار شهری به ۱۷۳ ایستگاه، طول خطوط قطار شهری تحت بهره برداری به ۲۳۷.۵ کیلومتر، سهم قطار شهری از تمامی جابجایی های درون شهری به ۲۰.۴ درصد و تعداد ناوگان اتوبوس برقی به ۴۰۰ دستگاه برسد.