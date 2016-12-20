به گزارش خبرنگار مهر، سید کامل تقوی نژاد امروز در نشست مشترک با اعضای اتاق تعاون ایران با تاکید بر نقش تعاونی ها در اقتصاد کشور گفت: در تصمیمات و سیاست گذاری های نظام مالیاتی و همچنین در تنظیم قوانین، بخشنامه ها، آئین نامه ها و تصمیم گیری های نظام اقتصادی کشور قطعا نقطه نظرات شرکت های تعاونی و فعالان این بخش مد نظر قرار می گیرد.

وی خطاب به روسای اتحادیه های تعاونی و فعالان این بخش که مهمترین مشکل آنها در حوزه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است، گفت: اگر شرکت های تعاونی تا پایان سال ۹۵ مالیات خود را پرداخت کنند صد درصد جرایم آنها بخشیده می شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: نظام تعاون و نظام مالیاتی یک فصل مشترک دارند به این معنا که در گفتار همگان بر اهمیت بخش تعاون اصرار دارند در عین حال بر دریافت مالیات برای اداره کشور تاکید می شود اما در عمل همانطور که بر اساس برنامه های توسعه ای وقوانین بالادستی سهم تعاون از اقتصاد ملی محقق نشد، در بخش وصول مالیات ها نیز انتظارات برآورده نشد.

وی با بیان اینکه قطع به یقین نظام تعاونی و مالیاتی هر دو از ظرفیت های بسیار زیادی برخوردار هستند، گفت: اگر بخش تعاون در اقتصاد کشور به درستی فعالیت کند نجات دهنده اقتصاد کشور خواهد بود؛ اگر سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و فرامین رهبر معظم انقلاب نیز در خصوص فعالیت بخش تعاون به صورت دقیق اجرا می شد، اقتصاد مقاومتی زودتر از آنچه که انتظار می رفت قابل تحقق بود.

تقوی نژاد با تاکید بر اینکه شالوده اقتصاد مقاومتی بر اصل ۴۴ و تقویت بخش تعاون استوار است، ادامه داد: اگر بدنبال مردمی کردن اقتصاد، برقراری عدالت و پررنگ کردن ابعاد اجتماعی اقتصاد هستیم باید بدنبال احیای بخش تعاونی به عنوان یکی از ارکان اقتصادی باشیم.

تشکیل کمیته مشترک برای بررسی مشکلات مالیاتی تعاونی ها

معاون وزیر اقتصاد همچنین از تشکیل کمیته مشترک بین سازمان مالیاتی کشور و اتاق تعاون ایران برای بررسی مشکلات مالیاتی شرکت های تعاونی خبر داد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درباره آخرین وضعیت قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: در حال حاضر لایحه دائمی کردن این قانون در دولت در حال بررسی است که تاکنون ۴ ماده از آن به تصویب رسیده است. این قانون بسیاری از مشکلات فعلی را رفع می کند ضمن اینکه اگر بدرستی اجرا شود می تواند برای بخش تولید، صادرات و اشتغال بسیار مهم و اثر بخش باشد.

وی همچنین ادامه داد: قانون مالیات های مستقیم نیز اصلاح شده که قانون بسیار پیشرفته ای است و ضمانت های اجرایی بسیار خوبی دارد؛ بر اساس این قانون اطلاعات صحیح از فعالان اقتصادی دریافت می شود و همه فعالان اقتصادی باید به عنوان مودی شناسایی شوند. البته شناسایی مودیان صرفا به معنی دریافت مالیات از همه آنها نیست بلکه ممکن است برخی از آنها شامل تخفیف یا معافیت مالیاتی شوند اما باید مشخص شود که چه کسانی در چرخه اقتصادی کشور فعالیت دارند.

تقوی نژاد با بیان اینکه میزان وصول مالیات ها در ۸ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته است، گفت: سعی کردیم در جریان وصول این مالیات ها کمترین مشکل متوجه مردم شود و بخش عمده این مالیات ها از طریق شناسایی مودیان جدید و وصول مالیات های گذشته بود.