به گزارش خبرنگار مهر، رضا انجم شعاع ظهر سه شنبه در کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی۹۵ گفت: استان کرمان به عنوان الگوی توسعه در همه حوزه ها پیشگام بوده است.

وی افزود: از آنجا که یکی از موضوعات مهم وزارت نیرو، شبکه های هوشمند انرژی است لذا سعی دارد موانع را از سر راه بخش خصوصی در زمینه تولید انرژی بردارد.

انجم شعاع ادامه داد: فناوری شبکه های هوشمند علاوه بر اینکه راهکاری برای برداشتن چالش های پیش روی صنعت برق است، مزایای بیشماری برای کشور به دنبال دارد.

معاون پارلمان وزیر نیرو با بیان اینکه توسعه بهره گیری از انرژی تجدید پذیر یکی از موضوعات مورد تاکید نظام است، اظهار کرد: حوزه بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر یکی از کلیدی ترین کاربردهای فناوری شبکه های هوشمند است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در طول برنامه ششم توسعه حداقل پنج هزار مگاوات از انرژی الکتریکی کشور از انرژی های تجدیدپذیر تولید خواهد شد لذا استان کرمان با توجه به ظرفیت هایی که دارد، می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند.

وی عنوان کرد: استفاده از انرژی های تجدید پذیر می تواند در حفظ منابع سوخت فسیلی، حفاظت از محیط زیست و... موثر باشد لذا کاهش تلفات انرژی، مدیریت مصرف، توسعه انرژی های تجدیدپذیر و ... را از جمله سیاست های وزارت نیرو است.

انجم شعاع تصریح کرد: شکل گیری نهادهای غیردولتی در راستای ارتقاء کارآیی انرژی در کشور مورد تاکید وزارت نیرو است که بخشی از پشتوانه های قانونی، در قانون حمایت از صنعت برق کشور، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، قانون اصلاح الگوی مصرف و برنامه های پنجم و ششم توسعه کشور وجود دارد.