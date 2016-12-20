شوراهای فرهنگی روستایی راه اندازی شود/ خدمت عالمانه به روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار سمنان به میزبانی استانداری ضمن اشاره به نقش آفرینی شوراهای فرهنگی اجتماعی روستاها در تحولات اجتماعی و همچنین مذهبی در جامعه، ابراز داشت: طرح های بسیاری در زمره مصوبات شورای فرهنگ عمومی کشور درباره توسعه روستایی و مناطق محروم با هدف جلوگیری از مهاجرت به شهرها و ارتقای معنوی روستائیان صورت گرفته که در تمام این طرح ها روحانیان می توانند محوریت قرار گیرند لذا در استان سمنان نیز توقع داریم با ابلاغ این قبیل طرح ها، به زودی شاهد اجرای آنها با محوریت روحانیان و حمایت مسئولان باشیم.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی متعلق به جامعه مستضعفان و روستانشین ایران اسلامی است، افزود: تمام هم و غم مسئولان نیز رفع محرومیت از این اقشار است لذا می توان از ظرفیت ویژه روحانیان و شبکه تبلیغی در اجرای اهداف عالیه انقلاب اسلامی بهره برد چرا که روحانیان با دارا بودن جایگاه اجتماعی، مقبولیت، تریبون و نفوذ بر مردم و مسئولان می توانند منشاء خیر و برکات فراوانی باشند که در استان سمنان نیز تنها ۳۵روحانی مستقر هشت روحانی پاره وقت، ۱۳روحانی خود استقرار و چند روحانی اعزامی هیئت امنایی وجود دارد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین گفت: امروز می توان در روستاها شوراهایی را با هدف ارتقای وضعیت فرهنگی و اقتصادی با محوریت روحانی، دهیاران، شورای اسلامی، مدیر مدرسه، ریش سپیدان روستایی و ... راه اندازی کرد که بتوانند با حمایت مسئولان، ترکیبی از شوراهای فرهنگی اجتماعی را برای رفع مسائل و مشکلات روستایی و تلاش در راستای ارتقای وضعیت فرهنگی به وجود آورند.

خاموشی بیان داشت: امروز ترویج سبک زندگی اسلامی، زکات، خمس و معروفات در جامعه روستایی باعث ارتقای سطح معنوی مناطق محروم می شود و این امر جز در سایه همراهی و همدلی تمام ارگان های اجرایی، خدماتی، فرهنگی و ... میسر نخواهد بود.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت ارتقای وضعیت فرهنگی و معیشتی روستاهای کشور می فرمایند، امروز روستاها باید به شکلی توسعه یابند که یک روستایی حضور در زادگاه خود را افتخار بداند همچنین یک شهر نشین نیز رغبتی برای ماندگاری در روستا بیابد و این امر جز در سایه خدمت رسانی عالمانه به جوامع روستایی میسر نیست.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت مقابله با معضلات اجتماعی پرداخت و گفت: امروز مشکلاتی مانند طلاق، بیکاری، ازدواج ناپایدار، اعتیاد و ... در زمره مهمترین معضلات اجتماعی هستند که جامعه با آنها دست به گریبان است لذا باید در راه ارتقای وضعیت فرهنگی جامعه اهتمام ویژه ای داشت.

خاموشی بیان داشت: تمام مجموعه شبکه تبلیغی در خدمت رفع مشکلات و معضلات جامعه در جای جای ایران اسلامی است و معتقدیم که مردم شهید پرور و انقلابی ما لیاقت بهترین ها را دارند و باید با اهتمام ویژه نسبت به رفع مشکلات جامعه گام برداشت.