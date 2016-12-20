حمایت از کودکان نباید به تعیین تلکیف ختم شود

به گزارش خبرنگار، سعید فریور ظهر سه شنبه در نخستین جلسه کمیته حمایتی و هماهنگی کارگروه حقوق کودک که با حضور دستگاههای عضو به میزبانی بهزیستی استان برگزار شد با اشاره به ضعیف بودن کودکان و لزوم حمایت از آنان اظهارداشت: کودکان ضعیف‌ترین اقشار هر جامعه هستند و عشق به کودک در عقلانیت و عاطفه فردی و اجتماعی بشر ریشه دارد.

وی با بیان اینکه احترام به مقام کودک، به او اعتماد و حس خودباوری می بخشد و او را از بسیاری لغزش ها باز می دارد و زمینه را برای تعالی روحی وی آماده می سازد عنوان کرد: دین اسلام بسیار قبل تر از آنکه سازمانها و نهادهای مدافع حقوق کودکان شکل بگیرند با در نظر گرفتن همه نیازهای اولیه جسمی، روحی و روانی کودکان و دفاع از آن، زمینه را برای رشد و پیشرفت آنان در همه جنبه ها فراهم آورده است.

فریور خاطرنشان کرد: در دنیای معاصر شرایطی فراهم آمده که در آن بسیاری از کودکان در اقصی نقاط عالم از آسایش و امنیت و آنچه حق طبیعی و انسانی برای رشد و بالندگی نامیده می‌شود، محرومند و این ضعیف‌ترین قشر، به مظلوم‌ترین افراد نیز تبدیل شده اند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه بهزیستی استان به عنوان دبیر کمیته حمایتی و هماهنگی کارگروه حقوق کودک تمام اهتمام خود را به اجرای مواد قانونی به کار بسته است اظهارداشت: توجه به توسعه مهدهای کودک در مناطق محروم و کم برخوردار و طرح یک وعده غذای گرم در مهدهای مناطق محروم از جمله برنامه هایی است که در راستای توجه به حقوق کودکان مناطق محروم اجرایی می شود.

مهرداد مطلبی با بیان اینکه از ابتدای سالجاری ۲۳۰ کودک خیابانی در مراکز تحت پوشش بهزیستی پذیرش و ساماندهی شده اند گفت: کودکان نیز در جامعه از حقوقی برخوردارند و نیازمند اجرای این حقوق هستند، اجرای این حقوق نه به معنای ترحم است.