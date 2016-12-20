قاتل سفیر روسیه، از محافظان سفارت این کشور در آنکارا بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ملیح گوکچک»، شهردار آنکارا امروز با ارائه مشخصات قاتل سفیر روسیه گفت که وی که خود پلیس بوده و اندکی پیشتر از حادثه تروریستی روز گذشته، مسئولیت حفاظت از سفارت روسیه در آنکارا را بر عهده داشته است.

بر اساس گزارش های ارائه شده از سوی شهردار آنکارا، «مولود مرت آلتینتاس»، فرد ضارب سفیر روسیه در آنکارا در جریان اعتراضات مخالفین مداخله نظامی روسیه در حلب که ماه گذشته در برابر سفارت این کشور در آنکارا شکل گرفته بود، جزو تیم حفاظت از سفارت روسیه در برابر معترضین بوده است.

گفتنی است فرد مذکور شب گذشته با حمله مسلحانه به سمت سفیر روسیه که در یک گالری هنری در آنکارا شرکت کرده بود، به ضرب گلوله وی را به قتل رساند.