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۴ دی ۱۳۹۵، ۰:۳۱

ملی پوش ژیمناستیک در گفتگو با مهر:

اردوها ادامه پیدا کند باز هم در آسیا مدال می گیریم

اردوها ادامه پیدا کند باز هم در آسیا مدال می گیریم

سعیدرضا کیخا گفت: اگر اردوهای تیم ملی ژیمناستیک به همین شیوه ادامه پیدا کند قابلیت کسب مدال در مسابقات آسیایی را داریم.

ملی پوش رشته هنری ژیمناستیک در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اردوی این تیم اظهار کرد: مهم بود که اردوهای تیم ملی مجددا آغاز شود که خوشبختانه این اتفاق افتاد و دومین مرحله از اردو را نیز پشت سر گذاشتیم.از فدراسیون ژیمناستیک ممنونم و امیدوارم اردوها طبق برنامه ریزی ادامه پیدا کند.

وی در خصوص شرایط آمادگی خود عنوان کرد: سال گذشته در رقابتهای قهرمانی آسیا با اختلاف ۰/۱ نسبت به نفر سوم از کسب مدال بازماندم و در جایگاه چهارم قرار گرفتم اما در جام جهانی آذربایجان موفق به کسب عنوان سومی شدم. فکر می کنم با برگزاری اردوها به صورت منظم و متوالی بتوانم به آمادگی خوبی دست پیدا کنم و حتی مدال کسب کنم.این شرایط برای دیگر ملی پوشان نیز وجود دارد.

کیخا ادامه داد:اگرچه تجهیزات ژیمناستیک تغییر کرده و وسایل ما بسیار قدیمی است اما ملی پوشان ایرانی استعدادهای بسیار بالایی دارند که می تواند به آنها کمک کند تا در میادین آسیایی و جهانی خوش بدرخشند. از مسئولان می خواهم تا به رشته مهم ،پایه ای و حساس ژیمناستیک توجه بیشتری داشته باشند.اگر ژیمناستیک قوی شود سایر رشته ها نیز به موفقیت خواهند رسید و ورزش کشور پیشرفت می کند.

کد مطلب 3855505

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