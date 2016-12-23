اردوها ادامه پیدا کند باز هم در آسیا مدال می گیریم

ملی پوش رشته هنری ژیمناستیک در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اردوی این تیم اظهار کرد: مهم بود که اردوهای تیم ملی مجددا آغاز شود که خوشبختانه این اتفاق افتاد و دومین مرحله از اردو را نیز پشت سر گذاشتیم.از فدراسیون ژیمناستیک ممنونم و امیدوارم اردوها طبق برنامه ریزی ادامه پیدا کند.

وی در خصوص شرایط آمادگی خود عنوان کرد: سال گذشته در رقابتهای قهرمانی آسیا با اختلاف ۰/۱ نسبت به نفر سوم از کسب مدال بازماندم و در جایگاه چهارم قرار گرفتم اما در جام جهانی آذربایجان موفق به کسب عنوان سومی شدم. فکر می کنم با برگزاری اردوها به صورت منظم و متوالی بتوانم به آمادگی خوبی دست پیدا کنم و حتی مدال کسب کنم.این شرایط برای دیگر ملی پوشان نیز وجود دارد.

کیخا ادامه داد:اگرچه تجهیزات ژیمناستیک تغییر کرده و وسایل ما بسیار قدیمی است اما ملی پوشان ایرانی استعدادهای بسیار بالایی دارند که می تواند به آنها کمک کند تا در میادین آسیایی و جهانی خوش بدرخشند. از مسئولان می خواهم تا به رشته مهم ،پایه ای و حساس ژیمناستیک توجه بیشتری داشته باشند.اگر ژیمناستیک قوی شود سایر رشته ها نیز به موفقیت خواهند رسید و ورزش کشور پیشرفت می کند.