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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۱۷

مدیر کل گمرکات استان کرمانشاه:

تامین سیستم روشنایی بازارچه پرویزخان یک میلیارد تومان نیاز دارد

تامین سیستم روشنایی بازارچه پرویزخان یک میلیارد تومان نیاز دارد

کرمانشاه- مدیر کل گمرکات استان کرمانشاه گفت: تامین سیستم روشنایی بازارچه مرزی پرویزخان یک میلیارد تومان هزینه نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل حیدری امروز سه شنبه در جلسه توسعه صادرات که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: به دلیل عدم استقرار سیستم روشنایی در بازارچه مرزی پرویزخان، ساعات فعالیت در این بازارچه تا زمانی است که روشنایی طبیعی امکان  فعالیت دهد.

وی با اشاره به اینکه احتمال وقوع جرم های امنیتی، انتظامی و قاچاق در بازارچه پرویزخان گفت: برخورد با قاچاق در پرویزخان از وظایف گمرک است و هیچ سازمان دیگری حق دخالت ندارد.

حیدری با اشاره به در دست انجام بودن طرحی جامع برای زیرساخت   بازارچه پرویزخان گفت: تامین سیستم روشنایی بازارچه یک میلیارد تومان هزینه نیاز دارد.

مدیر کل گمرکات استان کرمانشاه افزود: کل بودجه عمرانی گمرک ایران ۲۵ میلیارد تومان بوده که دو میلیارد و ۶۶۷ میلیون را به کرمانشاه دادند.

حیدری در خصوص امکان تردد خودروهای سواری از بازارچه پرویزخان گفت: مجوز تردد خودروی سواری از بازارپه پرویزخان با پلاک موقت را داریم و برای اجرای ابن مهم نیازبه تضمین بیمه ای داریم.

کد مطلب 3855508

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