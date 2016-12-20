به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز عصر سه شنبه در دیداری با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به میزبانی دفتر خود، ضمن اشاره به نقش آفرینی سازمان‌های فرهنگی در تربیت نسل دینی و سبک زندگی اسلامی، ابراز داشت: امروز اگر اوقات فراغت را در فضاهای سالم فراهم نکنیم قطعا دشمنان در راستای جذب جوانان به مسائل و مشکلات اجتماعی موفق خواهند بود لذا در ایجاد این عامل جذابیت نهادهایی مانند سازمان تبلیغات نقشی ویژه می آفرینند.

وی افزود: نقش آفرینی بی بدیل سازمان‌های فرهنگی در ترویج و اشاعه سبک زندگی اسلامی و دینی، تامین خوراک فرهنگی، ایجاد تولیدات فاخر فرهنگی و مقابله با هجمه فرهنگی علیه جوانان بر هیچکس پوشیده نیست لذا از مسئولان این نهاد تقاضا داریم تا نگاهی ویژه به مقوله اوقات فراغت جوانان داشته باشند.

استاندار سمنان پیشگیری در بروز معضلات اجتماعی را کم هزینه تر از درمان دانست و گفت: اگر دشمن در اجرای توطئه های شوم خود علیه نسل جوان جامعه موفق شود، قطعا با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم لذا باید نگذاریم تا شرایط نفوذ برای این مستکبران پیش آید و این همان مقوله پیشگیری از معضلات اجتماعی است.

خباز با تاکید بر ضرورت همراهی و همکاری همه جانبه در برابر معضلات اجتماعی، ابراز داشت: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تاکید فرمودند، امروز راه مقابله با هجمه دشمنان، نگاه ویژه به فرهنگ است و نگاه ویژه به فرهنگ عمومی امروز جز در سایه تعاملات نهادهای فرهنگی، روحانیان، شبکه تبلیغی، ظرفیت های ویژه دینی و استفاده از ظرفیت هایی مانند تشکل های مردمی، مذهبی و ... میسر نخواهد شد.