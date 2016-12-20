به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی عصر سهشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اردبیل تصریح کرد: تیمهای اجتماعمحور در محیطهای آموزشی، محلات و محیطهای کاری فعال شده است.
وی افزود: علاوه بر این به منظور مبارزه با اعتیاد شش همایش تخصصی و ۲۰ کارگاه آموزشی در این شهرستان فعال شده و دو کارگاه تخصصی در دو واحد تولیدی نیز تشکیل شده است.
فرماندار نیر به برگزاری همایش در جامعه روستایی و شهری ویژه بانوان اشاره کرد و افزود: علاوه بر این به منظور آگاهسازی و اطلاعرسانی گروههای سنی مختلف هفت نمایشگاه تخصصی عکس برپا شده است.
احمدی به چاپ و توزیع بستههای آموزشی اشاره کرد و گفت: بخشی از پایاننامههای دانشگاهی نیز به موضوع مبارزه با مواد مخدر معطوف شده است.
وی به ضرورت کنترل بازار سیاه مواد مخدر تأکید کرد و افزود: نباید برنامههای کنترلی به این موضوع بیتوجه باشند و لازم است مجاری توزیع مواد مخدر کنترل شود.
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