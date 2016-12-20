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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۰۳

فرماندار نیر:

۱۹ تیم اجتماع‌محور مبارزه با اعتیاد در نیر فعال شد

۱۹ تیم اجتماع‌محور مبارزه با اعتیاد در نیر فعال شد

اردبیل – فرماندار نیر از فعال‌سازی ۱۹ تیم اجتماع‌محور مبارزه با اعتیاد در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی عصر سه‌شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اردبیل تصریح کرد: تیم‌های اجتماع‌محور در محیط‌های آموزشی، محلات و محیط‌های کاری فعال شده است.

وی افزود: علاوه بر این به منظور مبارزه با اعتیاد شش همایش تخصصی و ۲۰ کارگاه آموزشی در این شهرستان فعال شده و دو کارگاه تخصصی در دو واحد تولیدی نیز تشکیل شده است.

فرماندار نیر به برگزاری همایش در جامعه روستایی و شهری ویژه بانوان اشاره کرد و افزود: علاوه بر این به منظور آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی گروه‌های سنی مختلف هفت نمایشگاه تخصصی عکس برپا شده است.

احمدی به چاپ و توزیع بسته‌های آموزشی اشاره کرد و گفت: بخشی از پایان‌نامه‌های دانشگاهی نیز به موضوع مبارزه با مواد مخدر معطوف شده است.

وی به ضرورت کنترل بازار سیاه مواد مخدر تأکید کرد و افزود: نباید برنامه‌های کنترلی به این موضوع بی‌توجه باشند و لازم است مجاری توزیع مواد مخدر کنترل شود.

کد مطلب 3855523
محمد میرزایی ناطق

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