مجلس بزرگداشت امام جمعه فقید چالدران پنجشنبه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه، قربانعلی سعادت استاندار، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان، عین الله شریف پور نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی، کریم حسین زاده فرماندار چالدران، روحانیت اهل تشیع و تسنن و جمعی از مسئولان شهرستان چالدران روز سه شنبه با صدور اعلامیه ویژه ای از آحاد مردم ولایتمدار و قدرشناس استان به ویژه شهرستاتن چالدران درخواست کرده اند که در این مراسم شرکت کنند.

این مراسم ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ فردا چهارشنبه با حضور مقامات کشوری، استانی و محلی برگزار می شود.

حجت الاسلام محمد قره داغی امام جمعه چالدران درپی مسافرت به قم در اتوبان زنجان به تهران بر اثر سانحه رانندگی به دیار باقی شتافت.

حجت الاسلام محمد قره داغی در سال ۱۳۳۵ در میانه دیده به جهان گشود و پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه در میانه برای انجام تحصیل حوزوی به حوزه های علمیه قم و تهران عزیمت کرد و موفق به کسب سطح ۴ در رشته فقه و اصول در حوزه علمیه قم شد.

وی برادر شهید بود و در هشت سال دفاع مقدس ملت ایران با حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضوری مستمر داشت.

وی از آذر ماه سال ۹۴ به عنوان امام جمعه چالدران منصوب شد و در این مدت خدمات شایسته ای در سنگر نماز جمعه و برنامه های مختلف دینی و فرهنگی انجام داد.