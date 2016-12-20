اجرای طرح ملی دستان بهشتی با موضوع آگاهی سازی درباره سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین دوره از طرح داوطلبانه دستان بهشتی، از سری فعالیت‌های کانون نیکوکاری باران بهشتی که این‌بار با همکاری بسیج جامعه پزشکی کشور و مجمع کانون های خیریه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی شهرهای تهران، تبریز، زنجان و قزوین برگزار شد، بیش از ۶۰۰ دانشجو شرکت داشتند و توانستند در مدت یک روز، آموزش‌های لازم را به بیش از ۵۰ هزار نفر از هموطنان ارائه دهند.

پایگاه‌های آگاهی‌رسانی از میان مناطق مرکزی و پرتراکم هر یک از شهرها انتخاب شده بود اما به طور کلی می‌توان گفت مساجد، بیمارستان‌ها و بازار و ایستگاه راه‌آهن شهری از پایگاه‌های طرح بوده‌اند.

لازم به ذکر است طرح داوطلبانه دستان بهشتی، از مجموعه برنامه‌های کانون نیکوکاری باران بهشتی است که به منظور استفاده از دانش، استعداد و توان دانشجویان کشور در ارتقای سطح سلامت جامعه از طریق آموزش و انجام اقدامات اولیه بهداشتی و پزشکی به صورت کاملا دانشجویی اجرا می‌گردد. تا کنون دو دوره از این طرح اجرا شده است که در دوره اول حدود ۳۵۰ دانشجوی رشته‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اقدام به غربالگری BMI یا حجم توده عضلانی و موی سر و همچنین آموزش بهداشت فردی و بهداشت دهان و دندان برای حدود ۱۳۰۰۰ دانش آموز شهرستان کمتر توسعه یافته پاکدشت در استان تهران کردند و در فاز دوم با مشارکت ۸۰۰ دانشجوی این دانشگاه، ۷۰هزار نفر از مسافران متروی تهران به صورت رایگان مورد غربالگری قند و فشار خون قرار گرفتند.