استقلال در آتش نفت سوخت/ منصوریان اولین جام را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور عصر امروز سه شنبه با دیدار تیم های نفت و استقلال در ورزشگاه تختی تهران پیگیری شد که در پایان ۹۰ دقیقه دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند اما در وقت های اضافه نفت حریفش را ۳ بر ۲ شکست داد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

محمد قاضی(۳ - پنالتی و ۱۰۸)، عیسی آل کثیر(۱۰۶) برای نفت و جابر انصاری(۶۹) و بهنام برزای(۹۳) برای استقلال گل زدند.

دیدار این دو تیم در شرایطی آغاز شد که در همان دقایق ابتدایی نفتی ها صاحب یک ضربه پنالتی شدند و درحالی که استقلالی ها به این پنالتی اعتراض داشتند، محمد قاضی پشت توپ ایستاد و در سومین دقیقه دروازه رحمتی را باز کرد.

نیمه اول با وجود حملات کم رمق استقلال و فشاری که روی دروازه حریف آورد با همان نتیجه یک بر صفر به پایان رسید اما در نیمه دوم شاگردان علیرضا منصوریان موفق شدند در دقیقه ۶۹ روی پاس کاوه رضایی و ضربه جابر انصاری دروازه نفت را باز کنند و کار را به تساوی بکشند.

بازی پایاپای دو تیم تا دقیقه ۹۰ ادامه داشت و پس از آنکه دو تیم به تساوی یک بر یک ر ضایت دادند کار به وقت های اضافه کشید. در دومین سومین دقیقه از وقت های اضافه بهنام برزای که دقایقی قبل وارد زمین شده بود با شوتی محکم از پشت محوطه جریمه دروازه نفت را باز کرد تا استقلال پیش بیفتد.

اما این پایان کار نبود و نفتی ها روی دو ضربه کرنر به دو گل رسیدند. ابتدا در دقیقه ۱۰۶ عیسی آل کثیر با ضربه سر کار را به تساوی کشاند و دو دقیقه بعد بازهم روی ارسال ایمان مبعلی و این بار ضربه سر محمد قاضی شاگردان علی دایی به گل سوم رسیدند.

در دقایق پایانی استقلال فشار زیادی روی دروازه نفت وارد کرد تا بتواند گل خورده را جبران کند اما راه به جایی نبرد و از دور مسابقات کنار رفت. نفت در مرحله نیمه نهایی حریف سپاهان اصفهان شد.