گروهک وابسته به «پ ک ک» مسئولیت انفجار «قیصریه» را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صباح ترکیه، گروهک تروریستی «شاهین‌ های آزاد» اعلام کرد که مسئولیت انفجار روز شنبه در شهر قیصریه ترکیه را برعهده می گیرد.

بر اساس اعلام گروه تروریستی «پ ک ک»، «جوخه های انتقام» گروهک تروریستی «شاهین‌ های آزاد» کردستان، اتوبوس حامل نظامیان ترکیه در قیصریه را هدف قرار داده است.

لازم به ذکر است، شنبه هفته جاری انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی یک دستگاه اتوبوس حامل نظامیان ترکیه در مقابل دانشگاه «ارجیس» واقع در شهر قیصریه منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ۵۰ نفر شد.