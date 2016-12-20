تماشاگران فوتبال آذربایجان فردا به ورزشگاه گسترش فولاد بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر امروز سه شنبه در نشست خبری قبل از بازی جام حذفی بین دو تیم گسترش فولاد و ذوب آهن اصفهان گفت: بازی سختی داریم ولی فردا هواداران به ورزشگاه می آیند چراکه اگر ذوب آهن را شکست دهیم قطعا یک پای فینال از تیم های آذربایجان خواهد بود.

وی سپس با اشاره به اینکه بازی سختی برابر ذوب آهن داریم، ادامه داد: فوتبال قابل پیش بینی نیست و نمی توانیم بگوییم در ۹۰ دقیقه تمام می شود یا ۱۲۰ دقیقه.

کمالوند همچنین با بیان اینکه برای شرایط مختلف برنامه ریزی های خاصی داریم، ابراز داشت: سال گذشته جام حذفی را جدی نگرفتیم ولی امسال هدف ما چیز دیگری است و می خواهیم به فینال برسیم.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز به فشردگی بازی ها اشاره کرد و گفت: فاصله کم زمانی بازی ها و بارندگی برف در تبریز مهمترین مشکلات ما بودند.

وی سپس افزود: همه تیم ها قدرتمند هستند و هیچ تیمی از پیش بازنده نیست. برای همین ما بیشترین تلاش خود را می کنیم تا بهترین نتایج را در لیگ و جام حذفی بگیریم.

کمالوند سپس اظهار داشت: با تمام قوا در بازی فردا حاضر می شویم و ترکیب اصلی و بهترین نفرات در زمین خواهند بود و با حمایت هواداران پیروز می شویم و به مرحله بعد می رسیم.