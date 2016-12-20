دایی به رئیس هیات فوتبال تهران هم توپید/ به تیم نفت خیانت می کنید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان دیدار استقلال تهران برابر نفت که منجر به پیروزی ۳ بر ۲ نفتی ها شد، هواداران استقلال به هنگام خروج دایی از زمین به شدت او را مورد توهین قرار داده و رکیک ترین الفاظ را نثارش کردند.

علی دایی که در نشست خبری بسیار عصبانی بود و به انتقاد تند از استقلالی ها و رفتار کادر فنی این تیم پرداخت، در تونل ورزشگاه هم مقابل حبیب الله شیرازی رئیس هیات فوتبال استان تهران هم ایستاد و به انتقاد از تصمیمات وی پرداخت.

دایی خطاب به شیرازی گفت: داور شما بازیکن من را بعد از سوت پایان بازی با این بهانه که تماشاگران استقلال را تحریک کرده اخراج می کند و کمر تیم من را می شکند اما با تماشاگرانی که 120 دقیقه به من توهین و فحاشی کردند کاری ندارید.

وی ادامه داد: شما با علیرضا منصوریان که در طول بازی روی مخ داور بود کاری ندارید آنوقت می آیید بازیکن من را اخراج می کنید. باید کاری کنید که کارت قرمز بازیکن نفت پاک شود. کاری که شما می کنید خیانت به تیم نفت است.