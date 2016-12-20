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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۲۸

نماینده پارلمان مصر بیان کرد:

ترور سفیر روسیه، نتیجه حمایت های دولت ترکیه از تروریسم است

ترور سفیر روسیه، نتیجه حمایت های دولت ترکیه از تروریسم است

نماینده پارلمان مصر با بیان اینکه ترور سفیر روسیه در آنکارا نتیجه حمایت های دولت ترکیه ار تروریسم است، گفت که آنکارا در حال پس دادن تاوان سیاست های گذشته خود در حمایت از تروریست ها است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «محمود بدر»، نماینده مجلس مصر در واکنشی متفاوت به ترور سفیر روسیه در آنکارا گفت که ترکیه تاوان حمایت های خود از تروریسم را می دهد.  

این نماینده مجلس مصر در مصاحبه اختصاصی خود با اسپوتنیک گفت: متاسفانه مرگ «کارلوف» نتیجه سیاست های گذشته دولت ترکیه در قبال حمایت از تروریست ها در سوریه است.

«بدر» همچنین در ادامه سخنان خود این ضایعه را به مردم و آنچه وی «برادران روسی» خود خواند تسلیت گفت و عنوان کرد: مردم روسیه دوستانی هستند که برای مدت طولانی و در سخت ترین شرایط از مصر حمایت کردند.

وی که از رهبران اصلی «جنبش تمرد» است، با انتقاد شدید خود از دولت ترکیه گفت: مرگ «کارلوف» نشان دهنده این است که آنکارا در موقعیتی نیست که بتواند از جان دیپلمات های خارجی در این کشور حفاظت کند.

این دیپلمات مصری همچنین با اشاره به حمایت دولت ترکیه از تروریسم گفت: ترکیه به حمایت از تروریست ها معروف شده است. این کشور مرزهای خود را رو به صدها تن از تروریست هایی گشود که از اعضای جبهه النصره بودند. حادثه ای که برای «کارلوف» رخ داد، تاوانی است که ترکیه بابت حمایت از تروریسم می پردازد.

کد مطلب 3855550

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    نظرات

    • کیان IR ۲۰:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
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      خاک بر سر ترکیه که ماشه جنگ جهانی سوم رو کشید.

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