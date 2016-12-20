شاهنامه خوانی و کف زنی رسوم کهن دیار خورشید در شب یلدا

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: یلدا و جشن هایی که در اولین شب زمستان برگزار می‌شود، یک سنت باستانی است. مردم روزگاران دور که کشاورزی، بنیان زندگی آنان را تشکیل می داد و در طول سال با سپری شدن فصل‌ها و تضادهای طبیعی خوی داشتند، بر اثر تجربه و گذشت زمان توانستند کارها و فعالیت‌های خود را با گردش خورشید و تغییر فصول و بلندی و کوتاهی روز و شب و جهت و حرکت و قرار ستارگان تنظیم کنند.

در منطقه خراسان بزرگ روشن نگه داشتن طولانی‌ترین سیاهی شب و پاس داشتن یلدایی که چله می‌نامند یک رسم شیرین با جزئیات فراوان است.

برای شناخت این رسم و رسومات پای صحبت یکی از مادربزرگان این دیار نشستیم تا از او بپرسیم که در دهه ۳۰و ۴۰ این رسم چگونه برگزار می‌شده و تا امروز دستخوش چه تغییراتی شده است.

طوبی عسکری درباره فلسفه یلدا به ما گفت: از پدرم که یک منجم بود شنیدم در پاییز شب‌ها یکی پس از دیگری طولانی می‌شود تا زمانی که طولانی ترین شب که «شب چله» نامیده می‌شود، می‌رسد.

شیطان می‌خواهد که تاریکی بر روح مردم غلبه کند اما مردم با همدلی گرد هم جمع شده و شب را با خوردن، نوشیدن، شادی و گفتگو به سر می آوردند تا غلبه‌ای بر سیاهی و تاریکی باشد.

مادر بزرگ کهن سال اضافه کرد: این آغاز زمستان و فرصتی بود که پدرها بیشتر در منزل بودند، آن موقع کرسی‌های بزرگی را با استفاده از زغال گرم می کردند تاهمه اعضای خانواده دور آن بنشینند، البته خانواده شامل عمو و عمه و فرزندان و نوه‌ها هم می‌شد. حتی اضلاع کرسی‌را برای نشستن خانواده‌ها تقسیم می‌کردند.

پله بالای کرسی برای پدربزرگ بود و پسرهای بزرگش و بعد به ترتیب اضلاع کرسی با خانم ها و دختران و نوه‌ها پر می‌شد.

مادربزرگ که صاحب ۱۰فرزند و ۲۴نوه است اضافه کرد: از همان کودکی من در خراسان رسم بود که با تهیه آجیلی که شامل تخمه‌های تف داده مادر خانواده، نخود مشکل‌گشا و کشمش و خشکه های میوه هر منطقه می‌شد از مهمان ها پذیرایی کنند.

میوه‌ها هم از لبو تا انار و هندوانه را شامل می‌شد، البته کسانی که به خانه بزرگ فامیل می‌آمدند هم هرکدام به سهم خود نقشی ایفا می‌کردند و دست خالی پا در میهمانی نمی‌گذاشتند.

عسکری با خنده افزود: یکی از مراسمی که با حضور مردان فامیل برگزار می‌شد و خانم‌ها کمتر مسئولیت قبول می‌کردند، کف‌زنی بود.

ریشه گیاهی به نام چوبک را چند بار جوشانده در ظرف بزرگ سفالی به نام تغار می‌ریختند و مردان ساعتها به هم می‌زنند تا به صورت کف سفت درآید و بعد از سفت شدن آن را خشک کرده به شکل گز در می آوردند.

چون مزه خاصی نداشت و با اضافه کردن شیره یا شکر آن را می‌خوردند.

البته بهترین فرصت برای بچه‌ها بود که با مالیدن کف به سروصورت دیگری به تفریح بپردازند و دنیای کودکانه خود را با این کف سفید تر کنند.



این بانوی میان‌سال با اشاره به این‌که امروز رسم کف‌زنی خیلی کمتر از قبل اجرا می شود، اضافه کرد: یکی دیگر از مراسم شب یلدا از زمانی که من به خاطر دارم، شاهنامه خوانی و حافظ‌خوانی بود و در منزل ما، پدرم این وظیفه را تقبل می‌کرد، تا از این کنار هم نشستن علاوه بر صله‌رحم و تفریح، بار دانشی به افراد اضافه شود و این آگاهی و لذت بردن از شعر کهن را افراد بچشند.

داستان‌های شاهنامه دل تاریکی شب را باز می‌کرد به دورانی که هرگز ندیده بودیم، شعر طرب‌انگیز حافظ فردایی را نوید می‌داد که ورای همه سختی‌های روزگار منتظر ما بود داستان‌های شاهنامه دل تاریکی شب را باز می‌کرد به دورانی که هرگز ندیده بودیم، شعر طرب‌انگیز حافظ فردایی را نوید می‌داد که ورای همه سختی‌های روزگار منتظر ما بود. هنوز وقتی دیوان حافظ را باز می‌کنم. صدای پدرم را می‌شنوم که بالهجه‌اش چقدر زیبا غزل می‌خواند.

عسکری با گوشه روسری اشک از چشمانش پاک می‌کند و از رسمی نام می‌برد که هنوز هم کم‌ و بیش در خراسان گرامی داشته می‌شود رسمی به نام شب چله‌ای بردن برای عروس.

این مراسم فقط برای عروسی که در عقد یا نامزدی داماد درآمده ولی هنوز به خانه همسرش نرفته برگزار می‌شد و امروز هم پا برجاست.

داماد و خانواده‌اش در این شب میوه‌های مختلف را روی سینی های کوچک می‌گذارند، به شیوه‌های مختلف تزئین می‌کنند و همراه با کادویی که اغلب یک پارچه یا لباس نفیس و قطعه‌ای طلا برای عروسی که در منزل پدرش است، می‌برند.

این رسم برای این بود که عروس در طولانی‌ترین شب سال احساس تنهایی نکند. در این میان بعضی خانواده‌ها از کسانی که در روستا توانایی نواختن داشتن دعوت می‌کردند تا خانواده داماد را با نواختن دهل و سرنا، تا رسیدن به منزل عروس دنبال کنند.

این مادر۶۰ساله که تجربیات زیادی از گذر دوران دارد، تصریح کرد: زمانی بود که مردم دسترسی سختی به میوه داشتن یعنی فقط میوه هایی که در منطقه شان رشد می کرد را می‌شناختند و فقط در فصلش مصرف می‌کردند، ولی وقتی شب چله میوه می‌خوردند می گفتند که تا سال آینده خواص این میوه در بدن آدم می‌ماند.

امروز نمی‌دانم علم پزشکی به این خاصیت ماندگاری، می‌خندد یا نه؟ ولی آن زمان ما به آن باور داشتیم.

وی در پایان با افسوس تاکید کرد: با اعتقادات و دلبستگی‌ها، جنگیدن برای زنده ماندن و کارکردن برای کم نیاوردن در برابر مشکلات زنده ماندیم و واقعا زندگی کردیم، برخلاف امروز که آن ترس‌ها نیست و متاسفانه امیدها هم به سختی شکل می‌گیرد. حتی همین یلدا این قدر تغییر شکل داده که مردم برای برگزار کردنش به آن چشم زحمتی می‌نگرند که مجبورند برگزارش کنند.

خودشان را به زحمات و تجملاتی می‌اندازند که سختی و خستگی مضاعف برای‌شان دارد و دیگر شیرینی از دور هم بودن برایشان نمی ماند.

در همین ارتباط درباره کم رنگ شدن و تغییر رسومات یلدا، از یک روانشناس و مشاور خانواده درباره تاثیرات این جشن بر روی افراد خانواده پرسیدم.

اگر یلدا را فراموش کنیم و آن موقع فرزندانمان به سراغ هالوین رفتند نباید تعجب کنیم

حسین امینی معتقد است: صرف حضور در جمع خانواده برای فرزندان، تجربیات ارزشمندی را فراهم می‌کند.

وقتی که تمام افراد فامیل در این شب گرد هم می‌آیند، تجربه فرزندتان در حوزه آداب معاشرت افزایش می یابد تا از هم‌سن و سالان خود چیزی کم نداشته باشد.

این جمع‌های خانوادگی فرصت مناسبی است که کودک مهارت‌های لازم در این زمینه را فرا بگیرد.

از طرفی الگوهای رفتاری نیز برای فرزند شکل می‌گیرد چرا که حضور در جمع‌های خانوادگی برای کودکانی که در حوزه یادگیری و تمرکز مشکل دارند و ممکن است در یادگیری مهارت‌های اجتماعی با چالش‌هایی روبرو شوند، راه‌حلی کم‌هزینه و موثر است.

روانشناس و مشاور خانواده اضافه کرد: در حال حاضر که قریب به یک سوم خانواده‌ها تک فرزند هستند، هم کودکان در برقراری ارتباط مشکلاتی را دارند و هم برخی اعضای فامیل نمی‌توانند الگوی درستی را نشان بدهند. در این رفت و آمدها، اعضای خانواده نحوه برخورد با یک کودک را بهتر یاد می‌گیرند و با فرزند شما روابطی صمیمانه‌تر برقرار می‌کنند.

امینی تصریح کرد: در سبک جدید زندگی و دل مشغولی های امروز تجدید دیدارها و بازسازی روابط فرسوده و آسیب‌دیده گذشته در یلدا یک غنیمت است، چراکه در طول سال مشغله‌های کاری مانع از آن می‌شود که به اندازه کافی به دیدار اقوام بپردازیم.

امروز باید نگران بود که چرا در زندگی کنونی به جایی رسیده‌ایم که حتی برخی خواهران و برادران حاضر نیستند سالی یکبار نیز همدیگر را ببینند و اگر به پاس داشتن یلدا و آئین های زیبای خودمان پایبند نباشیم به زودی اتصال فرزندانمان با گذشته قطع خواهد شد و آن موقع نسل های بعدی اگر به جای یلدا به سراغ هالوین رفتند نباید تعجب کرد و افسوس خورد.

با همه این تفاسیر پرداختن به این سنتهای زیبا که با عنوان صله رحم در اسلام موکدا تکرار شده است نیاز جامعه امروزی ماست، جامعه ای که آسیبهای زیادی متوجهش است اما در طول تاریخ داشته ها و میراثی دارد که در بحران ها به کارش آمده است.

ایجاد سلامت اجتماعی و اجتماعی پویا در گرو نهاد خانواده است و هر چه این کانون گرمتر باشد زندگی ها شیرین تر خواهد بود.