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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۲۸

مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری کرمانشاه:

پرداخت بیش از ۶ میلیارد تومان حق کوله بری در استان کرمانشاه

پرداخت بیش از ۶ میلیارد تومان حق کوله بری در استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری کرمانشاه از پرداخت شش و نیم میلیارد تومان حق کوله بری در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن دارابی امروز سه شنبه در جلسه توسعه صادرات که در استانداری برگزار شد، با مقایسه وضعیت فعالیت کوله بری استان های کردستان و کرمانشاه اظهار داشت: استان کردستان ۵ معبر دارد که از این تعداد دو معبر در بانه، دو معبر در مریوان و یک معبر در مله خورد است و این ۵ معبر در بازارچه رسمی مستقر نیست.

مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری کرمانشاه بیان کرد: در استان کرمانشاه معابر کوله بری در جدار بازارچه مرزی مستقر شده است.

دارابی بیان کرد: در استان کردستان صفر تا صد کار کوله بری را مرزبانی تعیین می کند و حتی فرمانداری و استانداری دخالتی ندارند.

وی افزود: در کرمانشاه واردات منسوجات از طریق فعالیت کوله بری ممنوع اسیت اما در کردستان غیر از پارچه منسوجات نیز دارند.

دارابی بیان کرد: در استان کردستان مدیریت کلان موضوع  کوله بری با معاونت سیاسی و ستاد مبارزه با قاچاق است اما در استانداری کرمانشاه این مهم با معاونت اقتصادی است.

وی با اشاره به پرداخت شش و نیم میلیارد حق کوله بری در استان کرمانشاه گفت: هم اکنمون کوله بری در کردستان رونق دارد و ۴۸۰۰ تا ۵۰۰۰ خانوار حق کوله بری دریافت کردند.

مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری کرمانشاه در خصوص مرز پرویزخان گفت: مرز پرویزخان از سال ۹۰ مجوز گرفت و باید برای بهبود وضعیت این بازارچه تلاش کرد.

کد مطلب 3855558

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