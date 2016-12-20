محفل انس با قرآن دانش آموزی در ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محفل انس با قرآن کریم دانش آموزان ارومیه با حضور قاریان بین المللی استان و آیت الله قریشی نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری در حسینیه اعظم علی ابن موسی الرضا(ع) ارومیه برگزار شد.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم اظهار داشت: قرائت و فهم قرآن میتواند چاره بسیاری از مشکلات حال حاضر جامعه خواهد باشد.

آیت الله سیدعلی اکبر قریشی خاطر نشان کرد: پیامبر اکرم خود هر شب و هر روز قرآن میخواند و مسلمانان را نیز به این مهم سفارش کرده اند.

وی با بیان اینکه تربیت جوانانی قرآن خوان و قرآن دان از ثمرات و آثار درخشان محافل دانش آموزی انس با قرآن کریم است افزود: از مجموعه آموزش و پرورش در خصوص برگزاری این محافل تشکر و قدردانی می کنیم.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه قرآن هنر فتح دلها و جوامع را دارد، خطلاب به دانش آموزان گفت: اگر اهل قرآن باشید، به خدا نزدیک تر خواهید شد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش آذربایجان غربی در این محفل معنوی گفت: محافل انس با قرآن کریم بازخوانی معرفت های قرآن کریم است.

قدرت الله قاسمی با بیان اینکه امروزه با چالش های متعددی روبرو هستیم خاطر نشان کرد: متوسل شدن به قرآن چاره بسیاری از مشکلات بشر است.

وی با بیان اینکه در دنیای تکنولوژی با سه چالش مهم اعداد و ارقام، تراکم و سرعت و شتاب مواجه هستیم ادامه داد: این چالشها باعث از دست دادن آرامش و لطمات روحی و جسمی شده است و دقیقا در این نقطه است که باید به قرآن و خداوند متوسل شویم.