هیچ قدرتی جرات درگیری با ایران را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صفارهرندی بعدازظهر سه‌شنبه در اولین گردهمایی بزرگ انقلابیون جوان که به همت بسیج دانشجویی استان البرز در دانشگاه آزاد واحد کرج برگزار شد، در خصوص حیات اجتماعی، سیاسی ورزی و نوع نگاه به مسائل پیش روی جامعه چند روش را ارائه کرد و گفت: نگاهی وجود دارد که بر مبنای آن افراد به آنچه دارند رضایت نشان می‌دهند و به دنبال تحول، تغییر، رشد و پیشرفت نیستند این نگاه را محافظه‌کار می‌گویند.

صفارهرندی با تأکید بر اینکه جوانان کمتر به دنبال نگاه محافظه‌کار هستند، گفت: نگاه محافظه‌کارانه مختص افرادی است که حوصله ایجاد تغییر را ندارند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه گروه‌های نهضت آزادی و جبهه ملی‌گراها پیش از انقلاب نگاه محافظه‌کاری داشتند، گفت: پیش از انقلاب طرفداران جبهه ملی‌گراها و نهضت آزادی مورد تمسخر قرار می‌گرفتند هرچند که در میان آن‌ها چهره‌های مبارزی دیده می‌شود که اهل انقلابی گری نبودند.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم با اشاره به شخصیت مهندس بازرگان، گفت: وی به انقلاب و روش‌های انقلابی اعتقادی نداشت و معتقد بود که با روش‌های گام‌به‌گام می‌توان به هدف رسید.

تشریح نگاه اصلاح گری در جامعه

صفارهرندی با اشاره به روش اصلاح گری در نگاه به مسائل پیش رو، گفت: اصلاح گری راه دیگری است که یک‌قدم از روش نخست جلوتر بوده، تغییر را پذیرفته ولی حداکثر سقف تغییرات در حد روبنایی مانده و به عمق رسوخی نکرده است.

وی با اشاره به اینکه کشور روش اصلاح گری را تجربه کرده است، گفت: با توجه به مفهوم واقعی اصلاح گری می‌توان مدعی بود که همه افراد انقلابی در این دایره تعریف می‌شوند ولی درصورتی‌که اصلاح گری به معنای واقعی جاری و ساری باشد.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم گفت: برخی خود را پیرو اصلاح گری می‌داند درحالی‌که تغییراتی اعمال‌شده از سوی آن‌ها عمقی نبوده و سطحی است و در مقابل برخی انقلابیون هستند که به‌ظاهر انقلابی هستند ولی طاقت حرکت‌های انقلابی را ندارند و اگر روشی اصلاحی به آن‌ها پیشنهاد شود سریع قانع می‌شوند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به زمان پهلوی اشاره کرد که رژیم قبول کرده بود تا در سیستم تغییری اعمال کند و گفت: امام خمینی (ره) جزو انقلابیونی بود که به این تغییرات دل‌خوش نکرد درحالی‌که برخی از انقلابیون به تغییرات هرچند کوچک رژیم دل‌خوش کردند.

بررسی تحولات پیش از انقلاب

صفارهرندی با اشاره به اینکه تجربه شکست در مشروطه توسط امام راحل موردتوجه بود، گفت: امام خمینی (ره) می‌دانستند که مشروطه به دلیل تغییرات سطحی شکست خورد به همین دلیل به تغییرات سطحی رژیم پهلوی دل‌خوش نکردند.

وی با اشاره به اینکه سومین نگاه می‌گوید اصلاحات باید عمیق بوده و به انقلاب منجر شود، گفت: انقلاب یعنی زیرورو شدن به همین دلیل است که علی ابن ابی‌طالب (ع) وقتی زمام امور را در دست گرفتند وعده تحولات عمیق اجتماعی را دادند.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم با اشاره به اینکه اعراب امروزی از انقلاب به‌عنوان کودتا یاد می‌کنند، گفت: اعراب برای انقلاب از کلمه «صوره» استفاده می‌کنند.

صفارهرندی در بخش دیگری خطاب به جوانان گفت: انقلاب اسلامی ایران معارضاتی داشت خیلی از افرادی که در مقابل این تفکر ایستادند با اصل انقلاب دشمنی نداشتند ولی طاقت حرکات انقلابی را نداشته و حاضر به همراهی همه‌جانبه با تفکر مقابل می‌شدند.

وی با تأکید بر اینکه دولت مهندس بازرگان به دلیل اینکه به انقلاب و روش‌های انقلابی اعتقادی نداشت ساقط شد، گفت: دولت مهندس بازرگان بارها و بارها به دلیل رفتارهای غیرانقلابی از سوی امام راحل نقد شد.

ابعاد امر به معروف و نهی از منکر شناسایی شود

وی گفت: نگاه محافظه‌کارانه دستاوردهای گذشته را از آن خود می‌داند دولت موقت به دلیل اینکه نگاهی محافظه‌کارانه داشت نتوانست تغییراتی عمیقی در کشور ایجاد کند و ماه‌ها پس از انقلاب پول رایج میان مردم همان پول شاهنشاهی بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری با اشاره به اینکه برخی از انقلابیون معتقد بودند که انقلاب کرده‌ایم برنامه و اهدافی داریم که باید از امکان حکومت و دولت برای رسیدن به این اهداف استفاده کنیم، گفت: در قرآن آمده است اگر امکان حکومت به دست آورید برای توسعه ارزش‌های الهی تلاش کنید.

وی با اشاره به اینکه نماز یکی از راه‌های توسعه ارزش‌های الهی در جامعه است، گفت: وقتی کسی امکان حکومتی پیدا می‌کند باید مباحث اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به جد دنبال کند و نظامات اقتصادی را مبتنی بر نیازهای جامعه متحول کند، ذکات اصلی‌ترین ابزار برای توزیع عادلانه ثروت در جامعه است در قرآن آمده است در میان اموال مردم و ثروتمندان حقی برای افراد بی‌بضاعت است.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم به اشاعه امربه‌معروف و نهی از منکر در جامعه تأکید کرد و گفت: وقتی امکان حکومت به دست می‌آید باید ابعاد مختلف امربه‌معروف و نهی از منکر شناسایی و اجرا شود.

حکومت وظیفه دارد شرایط را برای اجرای امربه‌معروف فراهم کند

صفارهرندی با تأکید بر اینکه تا می‌گوییم امربه‌معروف همه به یاد حجاب بانوان و نوع رفتار جوانان در خیابان‌ها می‌افتند، گفت: این بخش مختصری از امربه‌معروف و نهی از منکر است و بخش عمده این مهم شامل رفتار مردم با حکومت و حکومت با مردم است یعنی اگر کج‌رفتاری در عمل حاکمان دیده می‌شود مردم باید امربه‌معروف کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: حکومت وظیفه دارد شرایط را برای اجرای امربه‌معروف فراهم کند و زمینه‌های رفتار توأم با منکر را شناسایی و جمع‌آوری کند.

صفارهرندی بابیان اینکه امربه‌معروف و نهی از منکر فقط ابعاد ملی ندارد، گفت: امربه‌معروف و نهی از منکر ابعادی فراملی دارد یعنی اینکه اگر دیدیم در دنیا یک رفتار نهی منکری در حال انجام و حقوق ملت‌ها در حال ضایع شدن است در حد وسعمان برخورد کنیم.

وی به رسالت‌های مهم در خصوص امربه‌معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: نهی از منکر پای ما را به سرنوشت ملت‌های دیگر و امربه‌معروف پای ما را به مناطقی در دوردست‌های سرزمین خودمان می‌کشاند.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم بابیان اینکه اگر ابعاد نهی از منکر به‌خوبی تبیین شود دیگرکسی نمی‌پرسد که به ما چه ارتباطی دارد که در سوریه چه می‌گذرد، گفت: حوزه مداخله ما ممکن است به‌اندازه بیان یک حرف درست باشد که باید زده شود.

صدور انقلاب مصداق امر به معروف است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری به گسترش انقلاب میان انقلابیون مارکسیست اشاره کرد و گفت: مارکسیست‌ها پس از پیروزی در کوبا به دنبال صدور انقلاب به کشورهای دیگر بودند که با کشته شدن چگورا بساط این نوع انقلاب برچیده شد.

وی با تأکید بر اینکه سایه انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای دیگر افتاده است، گفت: برخی کشورها به خیال خام خود فکر می‌کردند که ما نیروهای انقلابی را به‌جای جای دنیا گسیل کرده‌ایم تا انقلاب اسلامی اشاعه پیدا کند درحالی‌که پیام‌های انقلاب ایران که مبتنی به ارزش‌های انسانی و اسلامی است بر دل‌های مشتاق می‌نشیند.

صفارهرندی صدور انقلاب را مصداق امر به معروف خواند و گفت: پیام‌های انقلاب اسلامی ایران یک سال پس از پیروزی به گوش آمریکای لاتین رسید و شعارهای انقلاب در این کشورها جلوه پیدا کرد.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم با اشاره به انقلاب کبیر فرانسه، گفت: تاریخ قبل و بعد از انقلاب کبیر فرانسه تفاوت‌های دارد می‌شود تاریخ جهان را به قبل و بعد از انقلاب فرانسه تقسیم کرد زیرا نوع نگرش مردم به حکومت دچار تغییری بنیادی شد.

وی گفت: پس از انقلاب کبیر فرانسه انقلاب‌های در گوشه گوشه دنیا به وقوع پیوست اما برای هیچ‌کدام این انقلاب‌ها نمی‌توان تعبیر یک انقلاب واقعی را بکار برد.

انقلاب اسلامی تفکر اومانیستی را به چالش کشیده است

صفارهرندی تأکید کرد: انقلاب فرانسه مایه اومانیستی دارد، لیبرالیست‌ها و سوسیالیست هر دو از یک جنس بوده و به حکومت انسان بر انسان قائل هستند و خداوند را به بایگانی فرستاده‌اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه همه انقلاب‌ها تا پیش از انقلاب اسلامی ایران متأثر از انقلاب کبیر فرانسه است، گفت: انقلاب اسلامی از جهت اینکه تفکر اومانیستی را به چالش کشیده است یک انقلاب واقعی است.

وی با اشاره به اینکه حکومت انسان بر انسان باعث به وجود آمدن دو جنگ جهانی شد که میلیون‌ها نفر کشته شدند، گفت: وضع قوانین گندیده و بازگشت انسان به دوره بربریت اثر حاکمیت انسان بر سرنوشت خودش است.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی دعوت به ارزش‌های است که خداوند آن‌ها را وضع کرده، افزود: پذیرفتن حاکمیت خداوند یعنی پذیرفتن ارزش‌های الهی، ما در انقلاب اسلامی حاکمیت خداوند را پذیرفته‌ایم یعنی کسی که نماینده مجلس، وزیر و رئیس‌جمهور می‌شود باید در چارچوب قواعد الهی عمل کنند.

صفارهرندی گفت: طبق قوانین انقلاب اسلامی انسان ضعیف نمی‌تواند حکومت کند، کسی می‌تواند حکومت را به دست گیرد که تحت تأثیر ارزش‌های خداوندی باشد و خودش را در آن چارچوب مقید بداند.

همه خواسته های انقلاب محقق نشده است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه تحولی را که انقلاب ایجاد کرده است یک تحول بنیادی است، گفت: بنیادی بودن تحولات انقلاب باعث ترس دشمنان شده و به این دلیل به مقابله برآمده‌اند.

وی با اشاره به اینکه مارکسیت ها، سوسیال‌دمکرات‌ها درگیر انقلاب اسلامی ایران شدند، گفت: سلطنت‌طلبان نیز با انقلاب درگیر شدند زیرا از گسترش دامنه انقلاب اسلامی در جهان هراس دارند.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم بابیان اینکه در عصر حاضر انقلاب اسلامی انقلاب واقعی است، گفت: ما در راستای تحقق انقلاب اسلامی قدم‌های کوچکی برداشته‌ایم و هنوز موفق نشده‌ایم خواسته‌های انقلاب اسلامی را محقق کنیم.

صفارهرندی در بخش دیگری گفت: به دلیل قبول حداقل‌ها مهندس بازرگان نخست‌وزیر ایران شد اگر نگاه حداکثری داشتیم امثال بازرگان نمی‌توانستند به قدرت برسند.

وی با تأکید بر اینکه ما به حداقل‌ها اکتفا کردیم که برخی در دوره اول و دوم به مجلس ایران راه یافتند که در حال حاضر طرف آب‌ها در دامن دشمنان این مملکت غوطه‌ور هستند، گفت: بنی‌صدر که مواجب‌بگیر سفارت آمریکا در پاریس بوده است توانسته در ایران به ریاست جمهوری برسد.

برخی اعتقادی به درگیری با ستمگر ندارند

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم با اشاره به اینکه اکتفا کردن به حداقل‌ها ما را از برنامه‌های راهبردی عقب نگاه داشته است، گفت: البته این امور مربوط به اوایل انقلاب نیست بعدها نیز به افرادی اسیر دنیا و تجمل‌گرا میدان داده شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: افراد تجمل‌گرا وقتی به قدرت می‌رسند به دنبال خدمت به مردم نیستند اکتفا کردن به حداقلی‌ها باعث شده است افرادی در صدر قرار بگیرند که به فکر تجمل‌گرایی باشند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه ما به انقلاب و حکومت نگاهی حداقلی داشته‌ایم، گفت: متأسفانه در مقاطع مختلفی کسانی بر سر قدرت آمدند که اعتقادی به درگیری با ستمگر و یاری‌رساندن به مظلوم نداشتند درحالی‌که روح انقلاب یعنی مخالفت با ستمگر و یاری رساندن به ستم دیده.

صفارهرندی اضافه کرد: ما به حداقل‌ها اکتفا کرده‌ایم که فردی می‌آید و می‌گوید امروز اوضاع عوض‌شده است دنیای صاحب و کدخدایی دارد تا کدخدا راضی نباشد مشکل معیشت حل نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه ایده کدخدا صاحب همه‌چیز است یعنی تنزل بخشیدن به نگرش انقلابی، گفت: روح اصلی انقلاب می‌گوید حق ندارید برای تأمین امکان زندگی به اهل ظالم تکیه کنید و از اهل کفار برای خوددوست انتخاب کنید.

تسلیم شدن در قوانین انقلاب جای ندارد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه باید خواسته‌های انقلاب محقق شود، گفت: انقلاب در دفاع مقدس تمام‌عیار عمل کرده و روح انقلاب در دفاع مقدس به مفهوم اسلامی تجلی پیداکرده است.

صفارهرندی با تأکید بر اینکه انقلابی‌ها، غیرانقلابی‌ها، خودی‌ها و دشمنان قبول دارند ایران امن‌ترین نقطه جهان است، گفت: هیچ قدرتی وجود درگیری با ایران که تجربه جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته است، ندارد.

وی با اشاره به اینکه روحیه انقلابی باعث شده است که جوانان ایرانی در فرسنگ‌ها دورتر از مرزهای کشور به دفاع بپردازند، گفت: مردم سوریه در حال کمک به ما هستند زیرا کشورشان تبدیل به خاک‌ریزی برای تأمین امنیت ما شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش پایانی سخنان خود با ابراز تأسف از اینکه در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع کار خاصی انجام‌نشده است، گفت: قوانین انقلاب از جنس افراد بی بوته نیست که هر جا کم می‌آورند تسلیم طلبی را به‌عنوان قانون ارائه می‌کنند حتی آیه قرآن و تاریخ کربلا را به نفع تفکر سازش طلب خود مصادره می‌کنند.