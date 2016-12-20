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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۳۰

فرماندار قصرشیرین:

هیچ کنترلی بر ورود وخروج درب اصلی بازارچه پرویزخان وجود ندارد

هیچ کنترلی بر ورود وخروج درب اصلی بازارچه پرویزخان وجود ندارد

کرمانشاه- فرماندار قصرشیرین گفت: بازارچه مرزی پرویزخان مشکلات زیرساختی متعددی دارد و هیچ کنترلی بر ورود و خروج از درب اصلی ورودی این بازارچه وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز اکبری امروز سه شنبه در جلسه توسعه صادرات که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: بازارچه مرزی پرویزخان مشکلات زیرساختی متعددی دارد و هیچ کنترلی در درب خروج و ورود بازارچه نیست به طوریکه گدا هم در بازارچه تردد می کند.

فرماندار شهرستان قصرشیرین گفت: در بازارچه پرویزخان رویه ای نیست که کارگر و پیله ور و تاجر و راننده ایرانی و عراقی شناخته شود و همه چیز قاطی است.

وی نبود پارکینگ، عدم وجود سرویس بهداشتی، نبود نمازخانه، عدم استقرار آتش نشانی و اورژانس را از جمله مشکلات بازارچه مرزی پرویزخان دانست و گفت: گمرک پرویزخان باید گارد داشته باشد اما ندارد و پیشنهاد شد که مرزبانی تعدادی نیرو را برای کمک بگذارد اما گمرک قبول نکرد.

اکبری افزود: به دلیل عدم وجود کنترل درب ورود و خروج در بازارچه پرویزخان، ورود به بازارچه برای هر راننده ایرانی و عراقی ممکن است، هر فردی از جمله جاسوس و مواد فروش و گدا می تواند وارد بازارچه شود و ورودی بازارچه هیچ کنترلی ندارد.

وی افزود: خاکی بودن محوطه بازارچه سبب بروز مشکلات متعدد در تابستان و زمستان می شود همچنین بازارچه مرزی پرویزخان از سیستم روشنایی محروم است.

کد مطلب 3855563

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