هیچ کنترلی بر ورود وخروج درب اصلی بازارچه پرویزخان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز اکبری امروز سه شنبه در جلسه توسعه صادرات که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: بازارچه مرزی پرویزخان مشکلات زیرساختی متعددی دارد و هیچ کنترلی در درب خروج و ورود بازارچه نیست به طوریکه گدا هم در بازارچه تردد می کند.

فرماندار شهرستان قصرشیرین گفت: در بازارچه پرویزخان رویه ای نیست که کارگر و پیله ور و تاجر و راننده ایرانی و عراقی شناخته شود و همه چیز قاطی است.

وی نبود پارکینگ، عدم وجود سرویس بهداشتی، نبود نمازخانه، عدم استقرار آتش نشانی و اورژانس را از جمله مشکلات بازارچه مرزی پرویزخان دانست و گفت: گمرک پرویزخان باید گارد داشته باشد اما ندارد و پیشنهاد شد که مرزبانی تعدادی نیرو را برای کمک بگذارد اما گمرک قبول نکرد.

اکبری افزود: به دلیل عدم وجود کنترل درب ورود و خروج در بازارچه پرویزخان، ورود به بازارچه برای هر راننده ایرانی و عراقی ممکن است، هر فردی از جمله جاسوس و مواد فروش و گدا می تواند وارد بازارچه شود و ورودی بازارچه هیچ کنترلی ندارد.

وی افزود: خاکی بودن محوطه بازارچه سبب بروز مشکلات متعدد در تابستان و زمستان می شود همچنین بازارچه مرزی پرویزخان از سیستم روشنایی محروم است.