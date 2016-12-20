تردد ۲۰۳ هزار ناوگان باربری در پایانه های مرزی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علیاکبری عصر سه شنبه در آیین بزرگداشت روز راهداری و حمل و نقل به بیان اینکه این میزان تردد نسبت به مدت زمان مشابه پارسال هشت درصد کاهش دارد افزود: به سبب تعطیلی یک ساله پایانه سرو تردد مسافر از مرزهای این استان پنج درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه ۴۶ شرکت بین المللی در استان فعال است گفت: افزایش سطح خدمات و گسترش فروش بلیط اینترنتی از سیاستهای این سازمان است.
علیاکبری خاطر نشان کرد: براساس آمار ارائه شده تلفات جادهای در هشت ماه گذشته افزایش یافته است به طوریکه ۲۲۴ نفر جان خود را در این جادهها از دست داده و این نوع تلفات نسبت به مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزایش داشته است.
وی از معاینه فنی ۳۱ هزار دستگاه خودرو در شش مراکز فنی استان خبر داد و گفت: ۴۸ دستگاه دوربین ثبت تخلف سرعت و ۶ دستگاه تردد شمار در محورهای مواصلاتی استان جانمایی شده و نصب شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی بیان کرد: ۷۸ میلیون تردد در محورهای ارتباطی استان ثبت شده و از این تعداد ۲۳ میلیون تردد دارای تخلف بوده است در واقع ۳۰ درصد ترددکنندگان محورهای ارتباطی استان تخلف داشتهاند که امید است با نصب دوربینهای ثبت تخلف از تعداد این آمار کاسته شود.
علیاکبری به صدور ۶ فقره موافقت اصولی اشاره کرد و افزود: ۱۸ مجتمع خدماتی رفاهی در آذربایجان غربی در حال ساخت و ۱۷ مجتمع نیز در دست بهره برداری است.
وی با بیان اینکه ۴۵ نقطه پرتصادف در جادههای آذربایجان غربی شناسایی شده است اظهار داشت: از این تعداد ۳۵ نقطه در اولویت ساماندهی قرار گرفت.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: ۱۸۲ کیلومتر روکش آسفالت در استان انجام شده و ۸۱ هزار و ۵۲۰ متر مربع نیز لکه گیری شده است.
در پایان این مراسم از فعالان حوزه راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی با اهداء جوایز و لوح تقدیر تجلیل شد.
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