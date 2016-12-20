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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۴۶

در همایش معاونین توانبخشی هلال‌احمر؛

تشریح خدمات درمانی و توانبخشی هلال‌احمر در برنامه پنج ساله

تشریح خدمات درمانی و توانبخشی هلال‌احمر در برنامه پنج ساله

خدمات بهداشت، درمان و توانبخشی هلال‌احمر از منظر برنامه پنج ساله در همایش معاونین بهداشت، درمان و توانبخشی سراسر کشور تشریح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش دو روزه که هفتم و هشتم دی ماه ۹۵ در مجتمع دارویی درمانی هلال برگزار خواهد شد، مدیران کل توانبخشی، بهداشت و درمان، سلامت خارج از کشور و مدیران دارو و تجهیزات پزشکی جمعیت هلال‌احمر خدمات مجموعه تابعه خود را از منظر برنامه ۵ ساله جمعیت هلال‌احمر برای حاضرین تشریح خواهند کرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر و نماینده ولی‌فقیه در این جمعیت از سخنرانان این همایش هستند و در روز دوم همایش، فعالیت‌های مجمع خیرین سلامت کشور با سخنرانی معاون دبیرکل این مجمع تشریح خواهد شد.

کارگروه‌های همایش در ۴مرحله با شرکت مدیران کل معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی هلال احمر مرکز و معاونین استان‌ها برگزار خواهد شد. در روز دوم همایش، جمع‌بندی و بیانیه کارگاه‌ها در حضور معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی، معاون بهداشت، درمان و توانبخشی، خزانه دارکل و مدیرکل دفتر برنامه و بودجه جمعیت هلال احمر بررسی می‌شود.

کد مطلب 3855573
حبیب احسنی پور

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