به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش دو روزه که هفتم و هشتم دی ماه ۹۵ در مجتمع دارویی درمانی هلال برگزار خواهد شد، مدیران کل توانبخشی، بهداشت و درمان، سلامت خارج از کشور و مدیران دارو و تجهیزات پزشکی جمعیت هلالاحمر خدمات مجموعه تابعه خود را از منظر برنامه ۵ ساله جمعیت هلالاحمر برای حاضرین تشریح خواهند کرد.
رئیس جمعیت هلالاحمر و نماینده ولیفقیه در این جمعیت از سخنرانان این همایش هستند و در روز دوم همایش، فعالیتهای مجمع خیرین سلامت کشور با سخنرانی معاون دبیرکل این مجمع تشریح خواهد شد.
کارگروههای همایش در ۴مرحله با شرکت مدیران کل معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی هلال احمر مرکز و معاونین استانها برگزار خواهد شد. در روز دوم همایش، جمعبندی و بیانیه کارگاهها در حضور معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی، معاون بهداشت، درمان و توانبخشی، خزانه دارکل و مدیرکل دفتر برنامه و بودجه جمعیت هلال احمر بررسی میشود.
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