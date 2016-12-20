۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۱۲

نماینده رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج:

اعتدال حرکت منطقی در مسیر حق است

کرج - مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد کرج گفت: معنای اعتدال حرکت میان حق و باطل نیست بلکه حرکت در مسیر حق است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد هاشمی در اولین گردهمایی انقلابیون جوان استان البرز که به همت بسیج دانشجویی استان برگزار شد، اظهار کرد: انقلابی گری یکی از موضوعاتی است که مقام معظم رهبری در بیانات خود طی جلسات خصوصی و عمومی بارها و بارها به آن اشاره و تأکید کردند و این نکته گویای اهمیت انقلابی گری است.

وی تصریح کرد: هنگامی‌که مقام معظم رهبری در جلسه با حوزویان نیز بر این مقوله تأکید می‌کنند نشان می‌دهد هوشیاری لازم در این زمینه بایستی قوت گیرد.

این استاد دانشگاه و حوزه گفت: امروز ما شاهد بروز خستگی‌ها و سستی‌ها در حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، اداره‌ها و غیره هستیم و این‌یک زنگ خطر و فاصله با امر انقلابی گری است.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد کرج افزود: کوتاه آمدن از شعارهای انقلاب در بعضی سطوح جامعه دیده می‌شود و تنها با باور به سرفصل‌های انقلابی و روحیه انقلابی گری می‌توان از آرمان‌های انقلاب دفاع و پاسداری کرد.

حجت‌الاسلام هاشمی ادامه داد: معنای اعتدال حرکت میان حق و باطل نیست بلکه حرکت منطقی در مسیر حق است و ما در عرصه سیاسی با باور به این اصل گام برمی‌داریم.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: انقلابی گری ما باید در بخش سیاست اسلامی و باورهای دینی حرکت کند.

کد مطلب 3855580

