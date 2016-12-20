هیچ اعتباری درخصوص طرح مزار حاج قربان سلیمانی اختصاص داده نشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قامتی فرماندار قوچان ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در مورد طرح مزار شهدای گمنام قوچان، اظهار کرد: با توجه به این که برای مزار شهدا هیئت امنا تشکیل شده است وباید کارها بصورت هیئت امنایی پیش رود در نتیجه این پروژه اعتبارات استانی یا ملی ندارد.

وی ادامه داد: از طریق شهرستان ها و کمک های مردمی اعتبارات طرح تامین شد که در ابتدای کار ۵۰ میلیون تومان شورای شهر و شهرداری تقبل کرده است.

قامتی تصریح کرد: این پروژه درچند فاز تعریف بندی شد که قولی داده بودیم تا هفته دولت فاز اول به بهره برداری رسید بنابراین با توجه به شرایط مکانی و سرمای شدید منطقه بطور دقیق نمی توان زمانی برای تکمیل آن را مشخص نمود.

فرماندار قوچان خاطر نشان کرد: اگر چه پروژه های دیگر شهرستان با توجه به شرایط جوی (سرمای زود رس) چند ماه از سال با عدم فعالیت بسر می برد.

قامتی در مورد پروژه مجتمع فرهنگی وهنری قوچان نیز گفت: ابتدا مساحت این پروژه ۳۰۰۰ متر مربع بود که با طرح توجیهی به مساحت ۴۵۰۰ متر مربع مصوب شد هرچند پیشنهاد ما ۶۰۰۰ متر مربع بود.

وی افزود: همچنین نشستی نیز به اتفاق نماینده مجلس قوچان با مسئولان استانی داشتیم که تاکید آنها نیز همان ۴۵۰۰ متر مربع بود و مقرر شد برای اجرای این طرح علاوه بر شهرستان و استان، درصدی از اعتبارات ملی نیز تامین شود.

قامتی یادآور شد: اعتباراتی که به این طرح تخصیص یافت بخشی زیادی از آن در پروژه هزینه شد و چنین نیست که مقداری از این اعتبار در جای دیگری هزینه شود و این شبهه ای است که پیش آمده بود.

رئیس شورای اداری قوچان درخصوص طرح مزار زنده یاد حاج قربان سلیمانی این طور بیان کرد: در اوایل سال وهمزمان با برگزاری جشنواره موسیقی مقامی قوچان، معاون وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با هیئت همراه ضمن بازدید از موقعیت مکانی برای احداث طرح این مزار قول مساعدی دادند.

وی ادامه داد: تا کنون هیچ گونه اعتباری در این زمینه صورت نگرفت و همچنان مزار به حال خود باقی مانده است.

قامتی در خصوص استادیوم ۵۰۰۰ نفری فوتبال پارک نشاط نیز عنوان کرد: این پروژه نزدیک به اتمام است ولی بخش تاسیسات آن نصب وکامل نیست و پیشنهاد ما این است تا زمانی بصورت کامل کار انجام نشود از پیمانکار تحویل نگیریم.

وی یکی از مشکلات دیگر این پروژه را قرارگیری در نقطه بلند و بادگیر دانست و افزود: پیشنهاد شد سکوها در ضلع مقابل هم احداث شود تا از شدت باد جلوگیری به عمل آید.

فرماندار قوچان نسبت به بابت مشکلات کارخانه های کاشی طوس و دوچرخه سازی یادآور شد و گفت: در گفت وگو هایی که اخیرا انجام گرفت بیشترین تصمیم بر این بود که مدیریت دوچرخه سازی به فرد جدیدی واگذار شود.

وی بیان کرد: خریدار وفروشنده نیز بصورت کتبی نظرات و پیشنهاد های خود را ارسال کرده اند ودر کارخانه کاشی نیز بنیاد برکت جهت رسیدن به وضعیت پایدار مشارکت خواهد کرد.

فرماندار قوچان به گازرسانی ۷۵ روستای شهرستان قوچان در این دولت اشاره و افزود: در نشست با مسئولان و شرکت گاز مقرر شد روستاهای بالای ۲۰ خانوار که شرایط لازم برای اجرای پروژه گازرسانی داشته اند از نعمت گاز برخوردار شوند.

قامتی در خصوص چگونگی ایجاد پروژه پتروشیمی در قوچان نیز گفت: اگر چه چند سال قبل صحبت از این پروژه در قوچان مطرح بود ولی درواقع این پروژه تعریف نشد و کد هم نداشته است.

وی ادامه داد: نمی دانم بر چه اساسی کلنگ زنی صورت گرفت و با این وصف در شهرستان چنین پروژه ای منتفی است.

