هواداران استقلال را تحریک نکردم/ در حقم جفا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دانشگر پس از پیروزی ۳ بر ۲ تیمش برابر استقلال گفت: بازی خیلی خوبی انجام دادیم و می دانستیم که برنده دیدار هستیم. نفت آنقدر توان دارد که در ۱۲۰ دقیقه نتیجه شکست را با پیروزی عوض کند.

وی در خصوص اخراجش پس از پایان بازی توسط داور گفت: در حق من جفا شده است. من هیچ حرکتی بابت تحریک تماشاگران استقلال انجام نداده ام، چطور آنها از ابتدای بازی تا پایان خانواده سرمربی تیم را مورد فحاشی قرار می دهند کسی آن را نمی بیند اما حرکت صورت من باعث می شود تماشاگران تحریک شوند و من اخراج شوم. به اعتقاد من در حق من جفا شده است و می خواهند هرطور شده نفت را از گردونه جام حذفی خارج کنند.

وی در پایان و در خصوص درگیری اش با بهنام برزای گفت: هیچ درگیری با بهنام نداشتم، او چندین سال است با من دوست است و ما امشب هم کنار یکدیگر خواهیم بود. پس دلیلی وجود ندارد با دوست چندین ساله ام درگیر شوم.