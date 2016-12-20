به گزارش خبرگزاری مهر، اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران، تعدادی از اعضای کانون وکلا، وکلای ایرانی آزاده شده در کنیا و خانوادههای آنها طی مراسمی با دعوت از قشقاوی، معاون وزیر خارجه از تلاشهای دیپلماتیک وزارت امور خارجه برای آزادی دو استاد دانشگاه و وکیل ایرانی بازداشت شده در کنیا تجلیل به عمل آوردند.
در این مراسم معاون امور کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه طی سخنانی اظهار داشت: به محض اطلاع از بازداشت این دو استاد دانشگاه در کنیا، ظریف که در سفر شرق آسیا بود اینجانب را مامور کرد که در راس هیاتی عازم نایروبی شده و اقدامات لازم در جهت حمایت از دو وکیل کشورمان را که به اتهامات واهی بازداشت و پرونده سنگین کیفری علیه آنها گشوده شده بود، به عمل بیاورم. ایشان تاکید کرد که تا آزادی و بازگشت این وکلا و اساتید دانشگاه در کنیا حضور داشته باشم. به لطف خداوند و دعای خیر مردم عزیز ایران و تلاشهای دیپلماتیک شبانه روزی که در سطوح عالی از سوی هیات اعزامی و سفارت کشورمان در نایروبی انجام شد، خوشبختانه این هدف محقق گردید و امروز خوشحالیم که این عزیزان را در جمع خودمان داریم. دولت کنیا به ویژه وزیر خارجه این کشور و سفارت کنیا در تهران نیز کمک شایان تقدیری در فیصله یافتن این قضیه داشتند.
سید نصرالله ابراهیمی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و یکی از وکلای آزاد شده گفت: متاسفانه با ورود عوامل ثالث، پرونده کاملا از مسیر حقوقی و قضایی خارج شده بود و دادستان با طرح ۴ اتهام بی اساس درخواست صدور حکم ۳۰ سال زندان برای ما را از دادگاه نمود و اگر نبود تلاشهای هیات اعزامی وزارت امور خارجه به ریاست آقای قشقاوی، سفارت جمهوری اسلامی ایران در نایروبی و تلاشهای دلسوزانه و دلاورانه آنها و پیگیریهای سیاسی و دیپلماتیک صورت گرفته، درگیر فرایند پیچیده ای میشدیم که انتهای آن نامعلوم بود. لذا لازم میدانم از دستور و حمایتهای جناب آقای دکتر ظریف و تلاشهای آقای قشقاوی و هیات همراه صمیمانه تشکر کنم.
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