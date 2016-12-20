نقاط ضعف استقلال را می شناختیم/ از درگیری بازیکنان بی خبرم!

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آل نعمه پس از پیروزی سه بر دو تیمش برابر استقلال تهران گفت: یک بازی جذاب را شاهد بودیم و هر دو تیم موقعیت های زیادی خلق کردند و در پایان این ما بودیم که توانستیم از موقعیت های بدست آمده استفاده کنیم و بازی را با پیروزی به پایان برسانیم.

مدافع نفت تهران ادامه داد: می دانستم در این بازی برنده خواهیم شد زیرا به نقاط قوت و ضعف استقلال آشنا بودیم و توانستیم از همان نقاط ضعف استفاده کرده و پیروز میدان باشیم.

وی خاطرنشان کرد: ما در ابتدای بازی یک گل زدیم اما در دقایق پایانی گل تساوی را دریافت کردیم سپس در شروع وقت های اضافه باز هم گل خوردیم ولی توانستیم خود را جمع و جور کرده و دو گل دیگر وارد دروازه استقلال کنیم و پیروز میدان باشیم.

آل نعمه در پایان و در خصوص درگیری بازیکنان دو تیم در تونل ورزشگاه تختی قسم می خورم که چنین چیزی را شاهد نبودم و از شما این موضوع را می شنوم و چیزی در خصوص درگیری را به چشم خود ندیدم.