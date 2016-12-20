اشتباه بازیکنان باعث حذف استقلال شد/ هشدارهای لازم را داده بودیم

به گزارش خبرنگار مهر محمد خرمگاه پس از شکست ۳ بر ۲ برابر نفت تهران در ورزشگاه تختی گفت: هر دو تیم بازی خوبی ارائه دادند اما متاسفانه باز هم از همانجایی گل خوردیم که بارها در طول هفته و در تمرینات به بازیکنان هشدار لازم را داده بودیم.

وی تاکید کرد: شناخت خوبی از نفت داشتیم و می دانستیم که نقطه قوت آنها کجاست و در طول هفته در تمریناتمان بارها بر روی این موضوع کار کردیم اما باز هم بازیکنان ما غفلت کردند و درست در دقایقی که انتظار داشتیم عملکرد خوبی از خود نشان دهند اشتباه کردند و پیروزی را با شکست عوض کردیم.

مربی استقلال در ادامه تاکید کرد: ناراحت هستم از اینکه بارها به بازیکنانمان نسبت به این مسئله هشدار داده بودیم اما نمی دانم چرا آنها دقایقی بازی را رها کرده و درست در همان لحظات دو گل پراشتباه را دریافت کردیم.

خرمگاه در پاسخ به این پرسش که مهدی رحمتی نقش بسزایی در تمامی دیدارهای استقلال دارد، افزود: رحمتی گلر ماست و وظیفه اش گرفتن ضربات حریف است اما در بعضی مواقع دیگر کاری از دست او هم بر نمی آید زیرا او که نمی تواند بیاید توپ را دفع کند و این وظیفه مدافعان ما است.

وی در پاسخ پرسش دیگری که یک بازی حساس را هفته آینده مقابل سپاهان خواهید داشت، تصریح کرد: از حساسیت آن بازی مطلع هستیم و باید شرایط روحی و روانی بازیکنانمان را برای این دیدار سنگین آماده کنیم تا بتوانیم در آن بازی موفق باشیم.

مربی استقلال در پایان و در پاسخ به این پرسش که محرومیت شما چه زمانی به پایان خواهد رسید گفت: این آخرین بازی ای بود که من محروم بودم و ازبازی برابر سپاهان می توانم بر روی نیمکت بنشینم.