غیبت دوباره مجتبی حسینی در نشست خبری قبل از بازی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی که پیش از این در دیدار برابر ماشین سازی تبریز در لیگ برتر در نشست خبری قبل از بازی در تبریز حضور پیدا نکرده بود، این بار در نشست خبری قبل از بازی برابر گسترش فولاد حضور پیدا نکرد.

در نشست خبری قبل از بازی تیم های گسترش فولاد و ذوب آهن جلال امیدیان پاسخگوی خبرنگاران تبریزی بود.

در نشست خبری قبل از بازی ماشین سازی با ذوب آهن نیز استکی یکی دیگر از دستیاران حسینی پاسخ سئوالات خبرنگاران را داد.

به گفته احسان بهیدی مدیر رسانه ای ذوب آهن، مجتبی حسینی در هر دو مورد در جلسه آنالیز فنی تیمش حضور داشته است.

یکی دیگر از حاشیه های نشست خبری امروز بریدن کیک یلدا توسط فراز کمالوند بود.

دیدار تیم های گسترش فولاد تبریز و ذوب آهن اصفهان از چارچوب بازی های مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی کشور از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه فردا چهارشنبه اول دی در ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد برگزار خواهد شد.