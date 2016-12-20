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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۲۹

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان البرز:

جوان انقلابی به دنبال حق‌گویی و حق‌طلبی است

جوان انقلابی به دنبال حق‌گویی و حق‌طلبی است

کرج - مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان البرز با تأکید بر اینکه نسل جوان مؤمن انقلابی به دنبال حق‌گویی و حق‌طلبی است، گفت: جوان انقلابی رویش جدید انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین عسگری بعدازظهر سه‌شنبه در اولین گردهمایی انقلابیون جوان استان البرز که به همت بسیج دانشجویی استان برگزار شد، اظهار کرد: مدت‌زمانی است که مفهوم جوان انقلابی از لسان مقام معظم رهبری وارد ادبیات انقلاب شده است.

وی با در نظر گرفتن اهمیت جایگاه باورهای انقلابی و ایمانی، گفت: دنیای امروز دنیای تردید است و فرزندان امام خمینی (ره) که همان جوانان انقلابی هستند باید  طی این مسیر به نشانه‌های جوان مومن انقلابی آشنا و آگاه باشند.

به گفته مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان البرز نسل جوان مؤمن انقلابی به دنبال حق‌گویی و حق‌طلبی است.

وی افزود: دشمن همواره در تلاش بوده است که نشان دهد گسستگی میان نسل نخست با دیگر نسل‌های انقلابی ایجاد کند ولی جوان انقلابی اجازه این گسست را نداده است.

این استاد دانشگاه توضیح داد: جوان انقلابی رویش جدید انقلاب اسلامی است به این دلیل که در مواجهه با شبهات و توطئه‌های پیچیده است.

وی با تأمل بر اهمیت بصیرت و قوه تشخیص در جوان انقلابی، عنوان کرد: تشخیص‌دهنده نسخه اصلی انقلاب با نسخه‌های اصیل و بدیل قوه بصیرت و تشخیصی است که یک جوان انقلابی می‌تواند به آن مجهز باشد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان البرز با نظر به اهمیت جایگاه شهدای مدافعان توضیح داد: تمام شهدای مدافع حرم مصداق جوان انقلابی هستند و صفات برجسته‌ای چون شجاعت، عدالت و بصیرت در وجود خود نهادینه کردند.

کد مطلب 3855603

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