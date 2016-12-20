رسانه عامل تحول و بیداری در ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری در نشست با کاروان خبری دهه فجر که عصر سه شنبه برگزادبا اشاره به اینکه اهمیت بزرگداشت ایام الله دهه فجر برکسی پوشیده نیست، اظهار کرد: یکی از مهم ترین و محوری ترین برنامه های نظام مقدس اسلامی دهه مبارک فجر است.

وی با تأکید بر ترویج نشاط و امید در این دهه در سطح جامعه ، افزود: دستاوردهای انقلاب اسلامی در دهه فجر باید توسط کاروان خبری هنرمندانه برای مردم بیان شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به نقش تأثیرگذار اصحاب رسانه در این زمینه، گفت: کسی نمی تواند نقش کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی را در زمینه آگاه سازی مردم نسبت به دستاوردهای انقلاب اسلامی کتمان کند.

وی رسانه ها را عامل تحول، دگرگونی و بیداری در ساختار اجتماعی و سیاسی بسیاری از کشورها به ویژه جمهوری اسلامی ایران عنوان و خاطرنشان کرد: در دوران حکومت پهلوی با وجود خفقان رسانه ای، رسانه های کوچک و سنتی توانستند تأثیر بسزایی در آگاه سازی مردم انجام دهند.

حجت الاسلام اشجری مساجد، اعلامیه، نوار کاست و... را از رسانه های محلی و سنتی در زمان قبل انقلاب برشمرد و تصریح کرد: این رسانه تأثیر شگرفی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند.

وی با بیان اینکه امروز حوزه رسانه و اطلاع رسانی همگام با سایر حوزه ها پیشرفت کرده است، یادآورشد: باید برای هرکدام از حوزه های رسانه اعم از خبرگزاری ها، صداو سیما، فضای مجازی، مطبوعات و... برنامه ریزی لازم را انجام داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در ادامه به نقش کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی و هدف از تشکیل آن اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه صداو سیما به صورت ذاتی در ایام دهه فجر برنامه های روتین ارائه می کند تصمیم گرفته شد تا محور فعالیت ها در کمیته اطلاع رسانی به سمت خبرگزاری ها، مطبوعات، عکاسان و... متمرکز شود.

وی با بیان اینکه تولید محتوا در ایام دهه فجر از مهم ترین اولویت های کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی است، ادامه داد: آگاه سازی و اطلاع رسانی فعالیت ها و عملکردهای دستگاه های اجرایی و دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول سال به آحاد مردم از مهم ترین وظیفه این کمیته محسوب می شود.