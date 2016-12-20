غیب مدیران در شورای فرهنگ عمومی به استاندار گزارش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین حسین زاده عصر امروز سه شنبه در شورای فرهنگ عمومی استان خوزستان اظهار کرد: غیبت برخی از دستگاه های اجرایی عضو شورای فرهنگ عمومی در این جلسه به نوعی همان مظلومیت فرهنگ را نشان می دهد به همین دلیل قطعا غیبت اعضا را به استاندار خوزستان گزارش می دهم.

وی خطاب به مدیرکل ارشاد خوزستان گفت: پیگیری های لازم در خصوص مدیران غایب بخش فرهنگی شهرداری صورت گیرد.

حسین زاده بیان کرد: چند وقت قبل «همایش روی پوست شهر» از سوی شهرداری برگزار و یکی از مدعوین که در خصوص آسیب های اجتماعی کار کرده بود در سخنرانی خود آمار و ارقامی را به شهر اهواز نسبت داد. از منظر کسی که ۲۰ سال در دانشگاه چمران اهواز، آسیب شناسی و جامعه شناسی تدریس می کند، عرض می کنم در بحث گردآوری داده بحث اعتبار و پایایی مطرح است. یعنی داده های جمع آوری باید اعتبار و قابلیت اعتماد داشته باشد.

وی افزود: نمی شود ۱۰ فرمی که در یک منطقه پر کرد را به کل یک جامعه بزرگتر تعمیم داد و متاسفانه آمار ارائه شده در آن جلسه روان شهر را پریشان کرد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان عنوان کرد: ضمن عذرخواهی به عنوان مسئول، به عنوان کارشناس نیز اعلام می کنم که این آمار قابلیت اعتبار و اعتماد ندارد و به هیچ وجه نمی شود با جمع آوری نمونه کوچک آن را به کل شهر نسبت داد.

حسین زاده تصریح کرد: برخی از جوانان فعال در سازمان های مردم نهاد اقدام به برگزاری مراسم مختلف می کنند که آنها باید در بحث مراسم نیز ملاحظات را رعایت کنند تا کاری که با هدف و نیت خاص و نگاه به مشکلات و معضلات استان است زیر سئوال نرود.

وی گفت: اگر قرار است توسعه اجتماعی در استان شکل بگیرد باید در حوزه فرهنگ عمومی نمود پیدا کند؛ بنابراین شورای فرهنگی استان که سالها مغفول بود خیلی می تواند مؤثر واقع شود و با مشارکت دستگاه های اجرایی به مسائل مختلفی کمک می کند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان افزود: آسیب های موجود در کشور و برخی از معضلات که خیلی نقاط آن را به فقر و بیکاری نسبت می دهند، خیلی از افراد با اینکه معتقد به مؤثر بودن این دو عامل هستند اما اعتقاد دارند که جانمایه اصلی فرهنگ است.

حسین زاده بیان کرد: تقویت شاخص های فرهنگی به حل بسیاری از مسائل، مشکلات و معضلات اجتماعی کمک می کنند، بنابراین باید جدی تر با این شورا مشارکت لازم را داشته باشیم.

