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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۰۶

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان:

۸ مرکز تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان وجود دارد

۸ مرکز تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان وجود دارد

رفسنجان - سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: در حال حاضر ۷ مرکز تحقیقاتی و یک مرکز تحقیقات بالینی در علوم پزشکی رفسنجان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شمسی زاده عصر سه شنبه در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم‌ پزشکی رفسنجان اظهار داشت: در حوزه زیرساخت در دولت جدید اتفاق خوبی برای دانشگاه افتاد و مطالعات کوهورت جزو سیاستهای وزارتخانه شد.

وی افزود: این مطالعات کوهورت در چهار بخش بزرگسالان، چشم، جوانان و دندانپزشکی انجام می شود.

وی ادامه داد: در این مطالعات ۱۰ هزار نفر به مدت حداقل ۱۰ سال بررسی می شوند و راهکاری که وزارتخانه انتخاب کرده و روشی که دانشگاه برای اخذ این مجوزها در پیش گرفت بسیار پرریسک بود و زحمات زیادی کشیده شده است.

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با بیان اینکه در دولت قبلی سیاست وزارتخانه توسعه مراکز تحقیقاتی بود، تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تمام مراکز تحقیقاتی که می توانست مجوز بگیرد، گرفت که هم اکنون ۷ مرکز تحقیقاتی و یک مرکز تحقیقات بالینی داریم.

شمسی زاده بیان کرد: مقالات برتر ملاک مهم ارزیابی است که باید در این زمینه کار کنیم. ضمن اینکه در زمینه کمیته تحقیقات دانشجویی نیز باید فعال تر باشیم.

وی اضافه کرد: تلاش می کنیم تا سال ۹۶ رتبه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان را افزایش دهیم برنامه ای برای افزایش مقالات و تولید علم در دانشگاه داریم.

کد مطلب 3855615

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