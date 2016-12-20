کارگاه تولید مخدر صنعتی در استان طی ۸ ماه گذشته کشف نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نصرتی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: براساس نرمی که تعریف شده در جلسات شورای هماهنگی هر ماهه یک جلسه در سطح استان برگزار می شود که امروز نهمین جلسه را برگزار کردیم که خوشبختانه شاهد اقدامات کمی اقدامات کیفی در این زمینه هستیم که آذربایجان شرقی در حین شوراهای جز بهترین ها به شمار می رود.

وی به اهم اقداماتی در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در هشت ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و همچنین میزان کشفیات انواع مواد مخدر در استان را بیش از یک تن عنوان کرد و گفت: در هشت ماهه نخست سال جاری حدود یک تن ۳۰۰ هزار مواد مخدر در استان کشف شده و در این رابطه ۲۳ پوند مواد قاچاق دستگیر شده است.

وی با بیان اینکه در هشت ماهه سال جاری کارگاه تولید مخدر صنعتی کشف نشده است ادامه داد: این در حالی است که در سال های گذشته دو فقره کارگاه در مدت مشابه کشف شده بود که یکی معظلات برای استان به شمار می رود و ۷۰۶ طرح توسط نیروی انتظامی پاکسازی شده که این ارقام نسبت به سال گذشه ۱۵ درصد افزایش داشته است.

نصرتی از افزایش چشمگیر اقدامات این شورا در حوزه فرهنگی و فعالیت های کارگاهی خبرداد و گفت: هدف شورا عمدتا اقدامات پیشگیرانه است نه پیگرانه و برخورد و از طریق تیم دانشگاه تبریز به عطاری و گلخانه ها نظارت جدی را داشتیم.

وی بیان کرد: در حوزه فرهنگی و پیشگیری محوریت اقدامات بر محیط های کار و تفریحی است و از تمامی رسانا ها که در این زمینه اقدامات تاثیر گذاری را به نمایش گذاشه اند تشکر می کنم.

وی با اشاره به اینکه آموزش پرورش و دانشگاه در خصوص مبارزه با مواد مخدر به صورت جدی وارد عمل شده است، اظهار کرد: همچنین شاهد اقدامات دلسوزانه در حوزه در مان و حمایت های اجتماعی هستیم و برخی استان ها از قبیل سراب و ورزقان و شبستر اقدامت خوبی در راستای پیشگیری با مواد مخدر جلساتی را برگزار کردند متاسفانه برخی از شهرستان ها در این راستا به صورت جدی وارد عمل نشده اند.