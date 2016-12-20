پنجمین جشنواره مشکات در ۳ محور اصلی در سراسر پایتخت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد روشنی در سومین نشست شورای سیاستگذاری پنجمین دوره جشنواره مشکات اظهار داشت: پنجمین دوره جشنواره آموزشی ترویجی مشکات در گستره محلات ۳۵۴گانه شهر تهران و با مشارکت سازمان های تابعه مدیریت شهری به انجام می رسد.

وی با اشاره به محورهای سه گانه این جشنواره، افزود: محور "اخلاق شهروندی" در قالب موضوعاتی چون «آپارتمان نشینی» و «احترام به دیگران» از سوی اداره کل آموزش های شهروندی اجرا می شود.

به گفته روشنی، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در محور "آسمان آبی" با دو موضوع «کارنامه من در کاهش آلودگی هوای شهر» و «رانندگی بین خطوط سفید و احترام به عابرین پیاده» در جشنواره مشکات مشارکت خواهد کرد.

مدیرکل آموزش های شهروندی شهرداری تهران تصریح کرد: همچنین موضوعاتی چون «کاهش تولید، کم حجم سازی و رطوبت‌زدایی از پسماند خانگی» و «تفکیک پسماند از مبدأ» در محور "زمین پاک" توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران به اجرا در می آید.

وی یادآور شد: کمیته های هفت گانه شامل محتوا، داوری، اطلاع رسانی، هماهنگی سازمان ها، هماهنگی امور مناطق، پشتیبانی و مالی مسئولیت امور اجرایی جشنواره مشکات را بر عهده دارند.

سومین نشست شورای سیاستگذاری پنجمین دوره جشنواره مشکات با حضور مدیرکل و معاونین اداره کل آموزش های شهروندی، نمایندگان آموزش و پرورش، معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری، سازمان پسماند، دانشگاه علمی کاربردی و... در سالن کنفرانس ساختمان معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد.

طی این نشست در خصوص زمان بندی برگزاری جشنواره، نحوه ثبت نام، جمع آوری آثار و داوری ها، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و بر لزوم اطلاع رسانی مناسب برای مشارکت بیشتر شهروندان در پنجمین دوره جشنواره تاکید شد.