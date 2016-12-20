ضرورت نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی/طرحهای نیمه تمام تکمیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی شامگاه سه شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان بناب که با حضور مدیران و مسئولان دستگاه های اجرای شهرستان برگزار شد، ضمن اعلام این مطلب و با اشاره به ضرورت نظارت بر اجرای پروژه ها توسط مهندسان ناظر شهرستان و استان افزود: بخاطر عدم نظارت بر روند اجرای پروژه ها و عملکرد پیمانکاران در برخی از آن ها، پروژه ها با قیمت های بالایی به پیمانکاران واگذار شده که گاهاً در بازدیدهای بعمل آمده مشاهده می شودکیفیت کارها پایین بوده وازمصالح نامرغوب و بی کیفیت استفاده شده است.

وی سپس با تبریک هفته وحدت خاطرنشان کرد: قطعاً هر توسعه و پیشرفتی در سایه وحدت و همدلی افتاق می افتد و امروز در کشور شاهد هستیم به لطف خداوند و هدایت های مقام معظم رهبری وحدت و همدلی بین تمام قوا در کشور حاکم بوده و هر روز شاهد اقتدار و بالندگی نظام جمهوری اسلامی در تمام صحنه های بین المللی هستیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب با اشاره به آخرین وضعیت پروژه های شهرستان از محل تملک دارایی ها تصریح کرد: امسال برای تکمیل ۷۶ پروژه عمرانی ۶ میلیارد و ۶۹۷ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است که تاکنون ۶۰ پروژه از آن ها موافقتنامه هایشان مبادله شده و ۱۶ پروژه نیز در دست اقدام و در مرحله واگذاری به پیمانکار است.

هیچ طرح جدیدی در شهرستان بناب آغاز نمی شود

فرج اللهی اظهار کرد: برنامه دولت اتمام پروژه های نیمه تمام است و هیچ طرح جدیدی آغاز نخواهد شد.

وی رقم اعتبارات شهرستان در سال ۹۵ از محل ماده ۱۸۰ قانون بودجه صفر اعلام کرد و افزود: پروژه جدیدی در این بخش نیز آغاز نخواهد شد متأسفانه به جهت عدم تحقق درآمدهای دولت از منابع مختلف بخصوص نفت تخصیص اعتبارات با مشکل روبرو شده است.

فرماندار بناب تصریح کرد: دولت برای تأمین اعتبار با مشکل مواجه بوده و پرداخت یارانه و هزینه های جاری کمر دولت را شکسته است.

به گفته فرج اللهی، عملیات احداث سومین مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی آب بناب با اختصاص چهار میلیارد تومان اعتبار آغاز شده و با تکمیل این طرح کل ذخیره آب در ۳ مخزن شهر بناب به ۳ هزار و ۱۶۰ مترمکعب آب خواهد رسید و قادر خواهد بود مقدار مصرف آب مورد نیاز جمعیت شهرستان بناب را به مدت ۴۸ تأمین کند.

۴۶۰ میلیون تومان اعتبار به شهرداری بناب اختصاص یافته است

بنابراین گزارش، در این جلسه معاون شهردار بناب نیز با انتقاد از عدم اختصاص اعتبارات مورد نیاز برای عمران شهری گفت: ۴۶۰ میلیون تومان به شهرداری بناب اختصاص یافته که سال گذشته به جهت اجرای طرح ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در نقاط مختلف حاشیه شهر بناب و عدم تخصیص اعتبارات پیش بینی شده علیرغم اینکه زیرساخت های لازم در محلات دیزج، اکبرآباد و آغداش فراهم شده است ولی این مبلغ کفاف هزینه های مورد نیاز را نمی کند.

مالک فردوسی افزود: قطعاً رقم تخصیصی کفاف زیرسازی و آسفالت یکی از محلات حاشیه شهر را نمی کند و مبلغ مزبور در قبال طرح های پیش بینی شده بسیار ناچیز است.

این گزارش می افزاید، رئیس شورای اسلامی شهر بناب نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه در بودجه شهرستان برای اجرا و تکمیل زیرساخت های فرهنگی و گردشگری اعتباری منظور نشده است؛ گفت: در کنار توجه به توسعه دانشگاه ها و مدارس بایستی به میراث فرهنگی نیز توجه بیشتری می شد.

علی اصغر رحیم زاده اضافه کرد: بنده انتظار داشتم میزان اعتبارات اختصاصی به میراث فرهنگی و گردشگری جزو ردیف های اول بودجه باشد.

وی با بیان اینکه در صورت توجه به میراث فرهنگی در سایر حوزه ها نیز موفق خواهیم بود؛ اذعان کرد: شهرداری بناب با این وضع بودجه و اعتبار نه تنها نسبت به انجام زیرسازی و آسفالت مسیر کوه های قره قشون اقدام نخواهد کرد بلکه از توان و عهده شهرداری نیز خارج است.

رحیم زاده در عین حال تصریح کرد: احداث تفرجگاه برای شهروندان وظیفه شهرداری است و قبل از آن بایستی به زیرساخت های فرهنگی شهر توجه بیشتری شود.