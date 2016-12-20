شورای فرهنگ عمومی خوزستان هیچ موفقیتی کسب نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوروند عصر امروز سه شنبه در شورای فرهنگ عمومی استان خوزستان اظهار کرد: گزارش «همایش ملی سبک زندگی» که از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد را لازم است در این نشست به صورت مختصر توضیح دهم.

وی افزود: این همایش ۱۴ و ۱۵ آذر در هتل لاله با حضور اعضای شورای فرهنگ عمومی کشور، کارشناسان، دبیران، ائمه جماعت، استانداران و اعضای شورای فرهنگ عمومی استان ها برگزار شد.

جوروند بیان کرد: این همایش در راستای پیگیری فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری، فراهم کردن زمینه لازم برای تبادل بیشتر مسئولان و آشنایی آنها با معضلات جامعه برگزار شد. مقالات تخصصی علمی و پژوهشی ارسالی نیز در این همایش ارائه شد. خانواده، زیرساخت های فرهنگی و همچنین سبک زندگی از جمله کارگروه های این همایش بودند.

وی با اشاره به اینکه مقرر شده بود تا همایشی مانند آن در استان ها برگزار شود، گفت: تحقق استراتژیک منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری باید هدف اصلی همایش های استانی باشد.

مدیرکل ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به تجلیل از استان های برتر در حوزه شورای فرهنگ عمومی گفت: متاسفانه استان خوزستان به دلیل کم کاری در هیچ آیتمی مورد تقدیر قرار نگرفت ولی رویکرد جدید و برگزاری منظم جلسات می تواند جایگاه خوزستان را ارتقا بدهد.

جوروند با اشاره به اینکه خوزستان در طول این مدت موفقیت های فرهنگی خوبی داشت، بیان کرد: در ۶ ماه اول امسال با توجه به اینکه اختیار صدور مجوز چاپ کتاب به استان محول شد ۲۲۰ مجوز را صادر کردیم.

وی با اشاره به رده بندی کتاب فروشی های کشور در زمینه فروش کتاب نیز گفت: کتابفروشی رشد با فروش ۶۳ هزار و ۲۱ جلد کتاب مقام اول و محام نیز بالای ۶ هزار کتاب مقام هفتم کشور را کسب کردند. در سرجمع نیز استان خوزستان با اختلاف جزئی مقام سوم فروش کتاب را کسب کردند.

جوروند ادامه داد: عکاس خوزستانی امین نظری مدال طلا از جشنواره بین المللی را کسب کردند. همچنین رتبه اول حفظ قرآن در سطح کشور در مسابقات مدهامتان نیز سید مهدی موسوی نسب از اهواز بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان اولویت های فرهنگ عمومی را از همه ادارات درخواست کردیم که فقط فرماندهی انتظامی خوزستان و اداره کل اطلاعات اولویت ها را با مباحث تخصصی به ما اعلام کردند. ضمن تشکر از این دو ارگان از سایر دستگاه های اجرایی استان نیز تقاضا دارم هرچه سریعتر اولویت های خود را به ما ابلاغ کنند.