سبک زندگی اسلامی باید در خوزستان بیشتر تبلیغ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید لطف الله سپهر عصر امروز سه شنبه در شورای فرهنگ عمومی استان خوزستان اظهار کرد: تولید مقالات علمی در نشریات استان باید جزو فعالیت های شورای فرهنگ عمومی باشد.

وی با اشاره به لزوم تبلیغ بیشتر سبک زندگی اسلامی در بین مردم بیان کرد: تهیه و توزیع بسته های فرهنگی در خصوص سبک زندگی اسلامی و بیشتر برای جامعه هدف که مناطق آسیب پذیر و کمتر توسعه یافته هستند، نیز باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

سپهر عنوان کرد: در خصوص سبک زندگی اسلامی باید مربیان آموزش و پرورش، مبلغان، روحانی، ائمه جماعات و اساتید دانشگاه طرحی را ارائه و بعد آموزش های لازم را ارائه دهیم.

لزوم ثبت روزی برای شهدای حله

همچنین حجت الاسلام پیمان علی نژاد مسئول بخش فرهنگی دفتر نمایندگی ولی فقیه در خوزستان در این نشست اظهار کرد: چند روز قبل شاهد مراسم پرده برداری از گنبد طلاکاری حرم امام علی (ع) بودیم که به همت مردم استان خوزستان رقم خورده بود. رسانه های بین المللی و تمامی شبکه های ملی نیز برای نمایش این برنامه حضوری فعال داشتند.

وی افزود: آخرین بار ۲۰ سال قبل این گنبد طلاکاری شده بود و این کار تاریخی بود. انعکاس این برنامه را در استان خیلی ضعیف دیدم که رسانه ها و تبلیغات محیطی هر دو ضعیف بودند.

علی نژاد گفت: در خصوص بحث شهدای حادثه تروریستی زائران خوزستانی در حله عراق و اتفاقی که رخ داد نیز در کنار تکریم مردم یکی از روزهای ماندگار تاریخ اهواز بود. جا دارد تا در تقویم استان و کشور روزی به نام شهدای حله ثبت کنیم.

وی توضیح داد: این جنایت، سندی از جنایت تکفیری ها و سلفی ها بوده و باید ضبط و مستند شوند. در حقیقت روحیه ولایتمداری و شهادت طلبی مردم استان خوزستان باید ثبت و ضبط شود. کار زیبای مواکب و حرکت هزاران نفری زائران با پای پیاده از استان خوزستان حرکت های بسیار زیبایی است که باید در تقویم فرهنگی استان و کشور ثبت شود.