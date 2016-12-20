دیدار کیومرث هاشمی با نایب رئیس کمیته بین المللی المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در ابتدای این دیدار که محمد علی شجاعی رئیس فدراسیون تیر و کمان کشورمان نیز در آن حضور داشت کیومرث هاشمی ضمن خیر مقدم به اردنر اظهار داشت: با توجه به جایگاه و سمتتان در کمیته بین المللی المپیک و کمیته ملی المپیک ترکیه حضورتان را در ساختمان کمیته ملی المپیک ایران بعنوان خانه خودتان گرامی می دارم. مطمئنا این حضور و ملاقات با شما می تواند منشا اتفاقات خوب برای ورزش ایران بخصوص رشته تیر و کمان جمهوری اسلامی ایران باشد.



‎وی ادامه داد: همانگونه که مطلع هستید رشته تیرو کمان طی دهه اخیر بخصوص با حضور شجاعی در راس فدراسیون ایران پیشرفت و جایگاه خوبی را برای خود ایجاد کرده و روز به روز به جمعیت ورزشکاران آن که اکثرا نوجوانان و جوانانی هستند که آینده این رشته را تضمین می کنند نیز افزوده می شود. افتخارات اخیر ملی پوشان این رشته نیز خواه ناخواه تاثیر بسزایی بر لزوم حمایت هر چه بیشتر از این رشته داشته چرا که آنان ثابت کردند می توانند با حداقل امکانات افتخارات خوبی را برای کشور بدست بیاورند.

‎رئیس کیمته ملی المپیک کشورمان با اشاره به بازدید کوتاه اردنر از امکانات آکادمی ملی المپیک اظهار داشت: همانگونه که خودتان ملاحضه کردید امکانات سخت افزاری خوبی برای تشکیل کلاسهای تئوری و همچنین عملی در آکادمی ملی المپیک ما موجود است. در همین زمینه پیشنهاد برپایی کلاسهای آموزشی مربیگیری و داوری بین المللی و منطقه ای را با محوریت ایران به شما می دهیم و امیدواریم که در این خصوص با اعزام مدرسین ویژه و حمایت در زمینه نرم افزاری از این دوره ها ما را یاری دهید. ضمنا آماده هستیم تا اردوهای مشترک را برای ملی پوشان این رشته با نفرات و تیمهای شاخصی که شما انتخاب می کنید برگزار نماییم.



‎هاشمی در ادامه اظهار داشت: با توجه به حضورتان در راس کمیته ملی المپیک کشور ترکیه پیشنهاد می کنم تفاهم نامه ای دو جانبه را در استفاده از توانایی، تجربه و پتانسیل ورزشی هر دو کشور تهیه و به امضا برسانیم که طی آن طرفین بتوانند از داشته های طرف مقابل برای رشد و پیشرفت ورزش کشور خود استفاده کنند. در این زمینه ما آمادگی داریم تا در رشته هایی نظیر کشتی، وزنه برداری، تکواندو و کاراته که جزو برترین های دنیا هستیم از شما حمایت نموده و در مقابل از رشته های شاخص شما برای پیشرفت رشته های خود استفاده کنیم.



‎شکی ندارم که ارتباط خوب دو کشور دوست و همسایه که در تمامی زمینه ها وجود داشته در زمینه ورزش نیز برای طرفین ایده آل و مثمرثمر خواهد بود.



‎وی در پایان از زحمات چندین ساله شجاعی و حمایت اردنر از فدراسیون ایران تقدیر و تشکر کرد و گفت: امیدوارم حمایت شما از فدراسیون تیر و کمان ایران ادامه دار بوده و با توجه به سمت نایب رئیسی در کمیته بین المللی المپیک از ورزش ایران نیز حمایت نمایید. ما نیز متقابلا اعلام می کنیم که در کنار فدراسیون تیر و کمان ایران و فدراسیون جهانی محکم تر از قبل خواهیم ایستاد و از هیچ تلاش ، کوشش و پشتیبانی دریغ نخواهیم نمود.



‎اردنر نیز ضمن تشکر از شجاعی و هاشمی بواسطه تشکیل این جلسه اظهار داشت: خیلی خوشحالم که در اولین دیدار در کمیته ملی المپیک ایران حضور پیدا می کنم. بارها از حمایت های خوب شما از رشته های المپیکی بخصوص تیر و کمان شنیده ام و در همین خصوص نیز لازم می دانم که از طرف مجموعه فدراسیون جهانی از شما تقدیر و تشکر کنم و استدعا نمایم که حمایت و پشتیبانی خود را ادامه دهید.

‎وی ادامه داد: من هم همانند جنابعالی رشد و پیشرفت این رشته را در ایران تایید می کنم و مطمئنم که روزهای بهتری را در پیش دارید. همینکه ورزشکاران ایران اکنون در هر مسابقه و رویداد یک سکویی را به خود اختصاص می دهند نشان دهنده عزم و اراده ای است که روزهای خوشی را برایتان نوید می دهد.



‎رئیس کمیته ملی المپیک ترکیه در ادامه اظهار داشت: از پیشنهاد جنابعالی برای امضای تفاهم نامه ای دو جانبه استقبال می کنم و اعلام می کنم که بهتر است هر چه سریعتر زمینه برقراری ارتباط دبیران کل کمیته المپیک دو کشور برای بررسی، برنامه ریزی و تنظیم این تفاهم نامه ایجاد شود تا در سفری که از شما برای استانبول دعوت بعمل می آورم این تفاهم نامه را اضما و اجرایی کنیم.

‎نایب رئیس کمیته بین المللی المپیک در پایان گفت: شک نداشته باشید که من در IOC در هر موردی که بخواهید در کنار کشور دوست و برادر ایران هستم و از هیچ تلاش و کمکی فروگذار نمی کنم.