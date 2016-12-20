آلودگی نفتی در منطقه سرخون چهارمحال و بختیاری بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شجاع الدین بازرگانی شامگاه سه شنبه در شورای بررسی مشکلات نفت سرخون اظهار داشت: آلودگی ایجاد شده در آب و خاک منطقه سرخون باید در بخش های آب شرب، کشاورزی و خسارت های وارده و امنیت خط لوله مورد بررسی قرار گیرد.

وی گفت: آلودگی ایجاد شده توسط سه کارشناس از دادگستری، وزارت نفت و کشاورزی طبق مستندات و قانون مقررات بررسی شود.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت بیان کرد: اگر با حفر چاه های متعدد مشکلات آب این منطقه برطرف نشود باید طی بررسی های مختلف برآورد هزینه کنیم و راهکار مناسب ارائه دهیم.

بازرگانی افزود: برای بررسی مشکلات آب سرخون باید سه اصل مهم نظر کارشناسی، تصمیم مدیریتی و اقدام و عملیات قابل توجه در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه مشکلات ایجاد شده در پی شکسته شدن لوله نفت و آلودگی نفتی دغدغه ما است، تاکید کرد: خسارت های ایجاد شده در منطقه سرخون باید توسط کارشناسان برآورد شود.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت در ادامه تاکید کرد: تلاش می کنیم که مشکلات در این منطقه حل شود.

لوله انتقال نفت در هفته دوم آذرماه در منطقه سرخون شهرستان اردل به واسطه بارش شدید باران و رانش زمین شکسته شد و موجب آلودگی نفتی در این منطقه شد.