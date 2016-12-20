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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۳۱

فرماندار شادگان:

۱۶ غرفه عرضه کالای همراه ملوان در شادگان راه اندازی می شود

۱۶ غرفه عرضه کالای همراه ملوان در شادگان راه اندازی می شود

شادگان - فرماندار شادگان از آماده سازی ۱۶ غرفه عرضه کالای همراه ملوان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، جلسه هماهنگی انجام زیر ساختهای بازارچه عرضه کالای همراه ملوان در شادگان عصر سه شنبه به ریاست بهروز فرج اللهی فرماندار شادگان و با حضور مسئولان دستگاه های مرتبط به منظور اجرای زیرساخت های بازارچه ها در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شادگان در این جلسه با اشاره به ظرفیت های صنعت گردشگری و تجاری مطلوب شهرستان شادگان از آماده سازی ۱۶ غرفه عرضه کالای همراه ملوان در این شهرستان خبر داد و گفت: این بازارچه در ۱۶ غرفه به منظور عرضه کالای همراه ملوان و فروش محصولات ته لنجی بندر شادگان با همکاری فرمانداری شادگان و فرماندهی انتظامی شهرستان راه اندازی می شود.

بهروز فرج اللهی در ادامه بر ضرورت تسریع در تکمیل بازارچه های در نظر گرفته شده برای عرضه کالاهای مرزی تاکید کرد و افزود: فعال شدن بازارچه عرضه کالای همراه ملوان در این شهرستان، می تواند نقش به سزایی در توسعه اشتغالزایی و ارتقای معیشت مردم داشته باشد.

وی با تاکید بر  واگذاری انشعاب آب و فاضلاب و اشتراک برق و محوطه سازی و روشنایی این بازارچه گفت: ادارات آبفای شهری و برق در جهت واگذاری انشعاب آب و فاضلاب و اشتراک برق بازارچه اقدام به موقع داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازارچه عرضه کالای همراه ملوان شهرستان شادگان در میدان امام خمینی (ره) شهر شادگان واقع شده است.

کد مطلب 3855638

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