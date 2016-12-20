۱۶ غرفه عرضه کالای همراه ملوان در شادگان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، جلسه هماهنگی انجام زیر ساختهای بازارچه عرضه کالای همراه ملوان در شادگان عصر سه شنبه به ریاست بهروز فرج اللهی فرماندار شادگان و با حضور مسئولان دستگاه های مرتبط به منظور اجرای زیرساخت های بازارچه ها در محل فرمانداری برگزار شد.
فرماندار شادگان در این جلسه با اشاره به ظرفیت های صنعت گردشگری و تجاری مطلوب شهرستان شادگان از آماده سازی ۱۶ غرفه عرضه کالای همراه ملوان در این شهرستان خبر داد و گفت: این بازارچه در ۱۶ غرفه به منظور عرضه کالای همراه ملوان و فروش محصولات ته لنجی بندر شادگان با همکاری فرمانداری شادگان و فرماندهی انتظامی شهرستان راه اندازی می شود.
بهروز فرج اللهی در ادامه بر ضرورت تسریع در تکمیل بازارچه های در نظر گرفته شده برای عرضه کالاهای مرزی تاکید کرد و افزود: فعال شدن بازارچه عرضه کالای همراه ملوان در این شهرستان، می تواند نقش به سزایی در توسعه اشتغالزایی و ارتقای معیشت مردم داشته باشد.
وی با تاکید بر واگذاری انشعاب آب و فاضلاب و اشتراک برق و محوطه سازی و روشنایی این بازارچه گفت: ادارات آبفای شهری و برق در جهت واگذاری انشعاب آب و فاضلاب و اشتراک برق بازارچه اقدام به موقع داشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، بازارچه عرضه کالای همراه ملوان شهرستان شادگان در میدان امام خمینی (ره) شهر شادگان واقع شده است.
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