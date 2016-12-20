مشکلات آلودگی نفتی سرخون چهارمحال و بختیاری حل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه سه شنبه در شورای بررسی مشکلات نفت سرخون اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری خط لوله نفت را به پالایشگاه های تهران، اصفهان و تبریز وصل می کند.

وی در ادامه افزود: این استان به توسعه کشور کمک می‌کند پس انتظار می‌رود وزارت نفت نیز به عمرانی و آبادانی چهارمحال و بختیاری توجه داشته باشد و اعتباراتی نیز برای توسعه و پیشرفت استان اختصاص دهد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سرخون چشمه بسیار ارزشمندی وجود دارد که آب شرب، مجتمع پرورش ماهی و کشاورزی را تامین می‌کند.

سلیمانی دشتکی یادآور شد: در این منطقه ۵۸ کارگاه پرورش ماهی وجود دارد و همچنین کشاورزان در منطقه سرخون بیشتر به کشت برنج مشغول هستند.

وی گفت: مبلغی بیش از ۱۵۰ میلیون تومان برای حفر دو چاه در این منطقه هزینه شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: حدود پنج سال است که مشکل آب منطقه سرخون حل نشده است که باید در این خصوص طی جلسات متعدد چاره اندیشی شود.

وی تاکید کرد: مشکل آب شرب با هزینه های اندک حل شدنی نیست چراکه امروز خشکسالی در این استان حاکم است.