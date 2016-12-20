یک میلیون ماهی به خاطر آلودگی نفتی در منطقه «سرخون» تلف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدی شامگاه سه شنبه در شورای بررسی مشکلات نفت سرخون چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ۵۵۰هزار بشکه نفت روزانه از طریق این استان به سه پالایشگاه اصفهان، تبریز و تهران منتقل می‌شود.

وی گفت: در سال های ۶۸، ۹۰ و ۹۵ در منطقه سرخون و سال ۸۴ خط انتقال چلوان سامان دچار مشکل شد و مشکلات ایجاد شده این خط لوله موجب آلودگی اکوسیستم و بحران زیست محیطی در این استان شده است.

مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از روز ۱۲ تا ۱۵ آذرماه شاهد تخلیه نفت مناطق آلوده بودیم که مناطق سرخون و گندم کار به شدت آلوده بودند.

وی عنوان کرد: ۶۰۰ کامیون خاک آلوده از محل آلوده به نفت را حمل و از محل آلوده دور کردند.

مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: در پی این آلودگی حدود یک میلیون ماهی در این منطقه از بین رفته است.

دو هزار فرصت شغلی در سرخون چهارمحال و بختیاری به خاطر آلودگی نفتی از بین رفته است

فرماندار اردل نیز در این نشست گفت: دو هزار فرصت شغلی به دلیل آلودگی ایجاد شده در حوزه آب در منطقه سرخون از دست رفته است.

محمد نوذری با اشاره به اینکه موضوع اجتماعی در این منطقه به موضوع امنیتی تبدیل شده است، گفت: در پی این آلودگی حدود ۵۰۰ نفر از مردم این منطقه به خاطر از دست دادن زندگی، کار و معیشت تجمع و اعتراض کردند.

وی عنوان کرد: بسیاری از مردم به سبب مشکلات ایجاد شده برای تامین معیشت محل زندگی خود را ترک و مهاجرت کردند.

فرماندار شهرستان اردل تاکید کرد: علاوه بر تامین آب شرب، باید سرچشمه سرخون بازسازی شود و یا تصفیه خانه راه اندازی شود که مشکل آب حل شود.

لوله انتقال نفت در هفته دوم آذرماه در منطقه سرخون شهرستان اردل به واسطه بارش شدید باران و رانش زمین شکسته شد و موجب آلودگی نفتی در این منطقه شد.